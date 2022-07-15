Назван самый простой способ почистить чеснок за минуту

Это самый простой способ почистить чеснок

Чеснок — одна из наиболее часто используемых приправ на кухне, поэтому на наших руках еще долго остается запах специи, после того, как мі ее нарезали.

Прежде чем мы расскажем вам, как легко почистить чеснок, вот совет, как быстро избавиться от неприятного чесночного запаха.

Все что вам нужно, это кокосовое масло. После нарезки чеснока нанесите кокосовое масло на руки и между пальцами. Смойте теплой водой, и ваши руки снова будут пахнуть свежестью и чистотой!

Миска и горячая вода

Для этого способа вам понадобится только миска и горячая вода. Положите зубчики чеснока в миску и залейте их горячей водой. Оставьте на минуту, и после вы сможете легко очистить чеснок. Просто будьте осторожны, вылавливая чеснок из горячей воды.

Супер способ очистки чеснока (фото: tips-and-tricks.co)

Нож

У поваров есть еще одна хитрость, позволяющая легко чистить чеснок. Зубчик чеснока кладут на разделочную доску, а затем широкой стороной ножа придавливают и раздавливают зубчик чеснока. После того, как вы услышите треск - означает, что вы легко можете убрать очистки.