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"Не забудемо ніколи ціну свободи": слушайте новую песню, которая вдохновляет на победу

Lex & Adario (фото: пресс-служба группы)
Автор: Styler

Украинская группа Lex & Adario выпустила новую песню "За горизонтом". Она о том, что как бы ни было тяжело, но все равно рассвет придет на смену ночи и нас ждет успех на всех фронтах.

Участники команды уверены: Украина обязательно победит и за горизонтом наступит светлое будущее.

"Украина преодолевает сложные времена. Благодаря ВСУ и всем, кто работает на победу, мы знаем, наше государство обязательно победит врага! И за горизонтом наступит светлое будущее. Именно о нем наша первая песня. Говорят, что мнения материализуются. Мы хотим, чтобы как можно скорее материализовалось именно это", - комментируют артисты.

В планах дуэта уже в ближайшее время показать клип на трек "За горизонтом".

Следующие песни ребят будут о "вере в хорошее и светлое будущее", а также о любви, потому что именно она "является тем наивысшим чувством, которое помогает двигаться вперед, достигать новых вершин и, в конце концов, побеждать".

Что известно о дуэте Lex & Adario

Lex (Ярослав Лех) и Adario (Александр Коваленко) - двое близких друзей, которые вместе работали над разными проектами в сфере телевидения и шоу-бизнеса.

Идея создания группы возникла спонтанно. Но оба артиста стремятся "создать что-то значимое, и оставить свою вспышку в истории".

Ранее мы писали, что известный украинский певец раскаялся за концерты в России после 2014 года.

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