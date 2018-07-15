Неймовірне богослужіння в Зарваниці: у мережі з'явилися яскраві кадри (відео)

Фото: Хрест (Соколовська Інна/УНІАН)

Прийшли віруючі практично "запалили" кілька вулиць

В ніч на 15 липня відбулося неймовірне богослужіння паломників біля храму Зарваниці, місця появи Богородиці. Відповідні кадри було опубліковано на сторінці "Zhyve.TV" Facebook.

"Молитовна хода у Зарваниці під час паломництва в ніч на 15 липня 2018 року – погляд з висоти", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що хода зі свічками почалася з парафіяльного храму Зарваниці, де зберігається ікона Матері Божої Зарваницької. Після Літургії, котру очолив екзарх Луцький Йосафат, віруючі пройшлися центральною вулицею села в супроводі оркестру, виконуючи при цьому пісню "Із Києва міста".

На опублікованих кадрах можна помітити, що вулиця практично "запалилась" від кількості віруючих зі свічками.

Відео: проща до Зарваниці (facebook.com/Zhyve.tv)

Нагадаємо, 9 липня в США бруклінський Федеральний суд затримав українця-священика Віталія Корчевського, якого звинуватили в участі в міжнародній киберафере, яка дозволила йому заробити 14 млн доларів.

Як йдеться у виданні, в Штатах викрили хакерську групу, яка складалася переважно з українців. Хакери викрали 150 000 прес-релізів з таких великих організацій, як PR Newswire Association LLC, Marketwired LP і Business Wire протягом 2010 – 2015 років.

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