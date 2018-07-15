Невероятное богослужение в Зарванице: в сети появились яркие кадры (видео)

Фото: Крест (Соколовская Инна/УНИАН)

Пришедшие верующие практически "запалили" несколько улиц

В ночь на 15 июля прошло невероятное богослужение паломников возле храма Зарваницы, места появления Богородицы. Соответствующие кадры было опубликовано на странице "Zhyve.TV" в Facebook.

"Молитвенное шествие в Зарванице во время паломничества в ночь на 15 июля 2018 года – взгляд с высоты", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что шествие со свечами началось с парафияльного храма Зарваницы, где храниться икона Матери Божей Зарваницкой. После Литургии, которую возглавил екзарх Луцкий Йосафат, верующие прошлись центральной улицей села в сопровождении оркестра, исполняя пи этом песню "Из Киева города".

На опубликованных кадрах можно заметить, что улица практически "запалилась" от количества верующих со свечами.

Видео: паломничество в Зарванице (facebook.com/Zhyve.tv)

Напомним, 9 июля в США бруклинский Федеральный суд задержал украинца-священника Виталия Корчевского, которого обвинили в участии в международной киберафере, которая позволила ему заработать 14 млн долларов.

Как говорится в издании, в Штатах разоблачили хакерскую группировку, которая состояла в основном из украинцев. Хакеры похитили 150 000 пресс-релизов из таких больших организаций, как PR Newswire Association LLC, Marketwired LP и Business Wire на протяжении 2010 – 2015 годов.

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