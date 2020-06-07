Неймовірні факти про продукти, які ми їмо щодня

Харчові продукти – це одна з найбільш важливих тем у житті людини. Дослідження, міфи, докази корисності або шкідливості, чутки про продукти з'являються у виданнях практично щодня. Однак є і цікаві факти про продукти, про які майже нічого не відомо.

Деякі продукти не так шкідливі, як доводять дієтологи, а деякі можуть стати ефективними ліками. Що потрібно знати про популярну їжу, пише видання OBOZREVATEL.

Факт 1. Шматок піци корисніше пластівців.

Виявилося, що піца є більш збалансованою їжею для сніданку або обіду, ніж пластівці або снеки. В піці міститься багато білка і клітковини, але за умови, що вона виготовлена з якісних продуктів. А ось у сніданках часто є цукор.

Факт 2. Наклейки на фруктах можна їсти.

Ніякої шкоди для організму не принесе шматок наклейки з назвою бренду або продавця. Більш того, норми по санітарному нагляду в багатьох країнах вказують на те, що це не небезпечно. Наклейки не дуже смачні, тому варто їх все ж таки знімати з фруктів перед вживанням.

Факт 3. У лимонах більше цукру, ніж в полуниці.

У лимоні вміст цукру вище, ніж у солодкої полуниці. Але ми не помічаємо через високий вміст лимонної кислоти. Зайву вага лимони не додадуть, оскільки кислота розчиняє жир.

Факт 4. Виноград вибухає в мікрохвильовій печі.

Так само, як і яйця. А зелень може не просто перетворитися на вугілля, але і викликати пожежу. Але перевіряти ці доведені факти не варто.

Факт 5. Лосось, який виростили на фермі – білого кольору.

Дикий лосось істотно відрізняється за кольором від того, який виростили в штучному водоймищі. Там він живиться зовсім іншою їжею. Деякі виробники спеціально підфарбовують лосось, щоб імітувати натуральний відтінок.

Факт 6. Мускатний горіх здатний викликати галюцинації.

А також викликає отруєння. Тому дозування потрібно дотримуватися строго і норма мускатного горіха – кілька крупинок на каструлю їжі.

Факт 7. Крутий васабі готують зі звичайного хрону.

В Японії під назвою васабі ховається хрін в суміші з гірчицею. Хрін сам по собі смачний і корисний, але ціни на васабі набагато вище.

Факт 8. У солодкому болгарському перці вітаміну С більше, ніж у цитрусових.

У болгарському перці вітаміну С в півтора раза більше, ніж у лимонах і апельсинах. Але є умова – він повинен бути свіжим, з грядки.

Факт 9. Шоколад допомагає від кашлю.

Какао-масло, яке входить до складу шоколаду, володіє антисептичною властивістю. Але окремо в продажі його дуже важко знайти. Можна взяти шматочок хорошого шоколаду, розчинити його в гарячому молоці й біль у горлі вщухне, а запалення пройде.

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