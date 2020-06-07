Невероятные факты о продуктах, которые мы едим каждый день

Продукты питания – это одна из самых важных тем в жизни человека. Исследования, мифы, доказательства полезности или вредности, слухи о продуктах появляются в изданиях практически ежедневно. Однако есть и интересные факты о продуктах, о которых практически ничего не известно.

Некоторые продукты не так вредны, как доказывают диетологи, а некоторые могут даже стать эффективным лекарством. Что нужно знать о популярной еде, пишет издание OBOZREVATEL.

Факт 1. Кусок пиццы полезнее хлопьев.

Оказалось, что пицца является более сбалансированной пищей для завтрака или обеда, чем хлопья или снеки. В пицце содержится много белка и клетчатки, но при условии, что она приготовлена из качественных продуктов. А вот в завтраках зачастую есть сахар.

Факт 2. Наклейки на фруктах можно есть.

Никакого вреда для организма не принесет кусок наклейки с названием бренда или продавца. Более того, нормы по санитарному надзору во многих странах указывают на то, что это не опасно. Наклейки не очень вкусные, поэтому стоит их все-таки снимать с фруктов перед употреблением.

Факт 3. В лимонах сахара больше, чем в клубнике.

В лимоне содержание сахара выше, чем в сладкой клубнике. Но мы не замечаем из-за высокого содержания лимонной кислоты. Лишний вес лимоны не прибавят, так как кислота растворяет жир.

Факт 4. Виноград взрывается в микроволновке.

Так же, как и яйца. А зелень может не просто превратиться в угли, но и вызвать пожар. Но проверять эти доказанные факты не стоит.

Факт 5. Лосось, который вырастили на ферме – белого цвета.

Дикий лосось существенно отличается по цвету от того, который вырастили в искусственном водоеме. Там он питается совершенно другой пищей. Некоторые производители специально подкрашивают лосось, чтобы имитировать натуральный оттенок.

Факт 6. Мускатный орех способен вызвать галлюцинации.

А также вызывает отравление. Поэтому дозировку нужно соблюдать строго и норма мускатного ореха – несколько крупинок на кастрюлю еды.

Факт 7. Крутой васаби готовят из обычного хрена.

В Японии под названием васаби скрывается хрен в смеси с горчицей. Хрен сам по себе вкусен и полезен, но цены на васаби намного выше.

Факт 8. В сладком болгарском перце витамина С больше, чем в цитрусовых.

В болгарском перце витамина С в полтора раза больше, чем в лимонах и апельсинах. Но есть условие – он должен быть свежим, с грядки.

Факт 9. Шоколад помогает от кашля.

Какао-масло, которое входит в состав шоколада, обладает антисептическим свойством. Но отдельно в продаже его очень трудно найти. Можно взять кусочек хорошего шоколада, растворить его в горячем молоке и боль в горле утихнет, а воспаление пройдет.

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