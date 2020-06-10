Микита Гусятник: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Святий Микита охороняв людей від хижих птахів
Яке сьогодні свято. 10 червня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Микити Гусятника, який прославився тим, що прославляв Бога.
У період з 726 по 775 роки святий Микита був архієпископом Халкідонським. За життя він відрізнявся милосердям, завжди допомагав убогим, в своєму будинку приймав мандрівників, піклувався про сиріт і вдів, заступався за нужденних..
У царювання іконоборця Льва Вірменина (813-820) святитель Микита викривав іконоборчу єресь. Він переніс багато страждань від імператора і його однодумців-іконоборців, його катували і відправили у заслання.
Святий Микита сповідник помер на початку ІХ століття. Після цього його мощі стали зцілювати людей. У народі святого називали вартовим гусей, а просто – Гусятником. Наші предки вірили, що, Микита охороняє переважно гусенят, а не дорослих птахів, оберігає їх від орлів, яструбів і інших хижаків.
До речі, вагітних в цей день відправляли в поле, вважалося, що це принесе здоров'я майбутній дитині.
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Автор: Людмила Жукова