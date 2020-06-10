Микита Гусятник: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 10 червня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Микити Гусятника, який прославився тим, що прославляв Бога.

У період з 726 по 775 роки святий Микита був архієпископом Халкідонським. За життя він відрізнявся милосердям, завжди допомагав убогим, в своєму будинку приймав мандрівників, піклувався про сиріт і вдів, заступався за нужденних..

У царювання іконоборця Льва Вірменина (813-820) святитель Микита викривав іконоборчу єресь. Він переніс багато страждань від імператора і його однодумців-іконоборців, його катували і відправили у заслання.

Святий Микита сповідник помер на початку ІХ століття. Після цього його мощі стали зцілювати людей. У народі святого називали вартовим гусей, а просто – Гусятником. Наші предки вірили, що, Микита охороняє переважно гусенят, а не дорослих птахів, оберігає їх від орлів, яструбів і інших хижаків.

До речі, вагітних в цей день відправляли в поле, вважалося, що це принесе здоров'я майбутній дитині.

Головні прикмети цього дня:

Роса, що утворилася після заходу сонця і зникла після його сходу, до погіршення погоди.

Веселка після дощу скоро пропадає – до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.

Відро над нивою – до швидкої стиглості хлібів.

Якщо колодязний журавель почав скрипіти, то погода скоро зміниться.

Роса на колосках з ранку – на добру колосіння.

Якщо над лісом синіє повітря – буде тепло.

Тихий день Микити-гусятника віщує хороший врожай.

Якщо багато мурашок на мурашнику – погода буде гарна.

Що не можна робити в цей день:

У цей день заборонено лаятися і лаяти дітей.

Наші предки вірили, що в цей день не можна співати, танцювати і в цілому веселитися.

Не можна пускати в дім чужих, навіть близьких людей.

Не можна давати в борг, особливо ввечері. Мало того що ці гроші не повернуться, попереду настануть важкі фінансові часи.

Як ми раніше писали, погода в Україні приготувала несподіваний сюрприз для жителів країни.