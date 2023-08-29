Новая украинская песня становится популярной в TikTok: кто поет "Не тікай"

В последний летний месяц экс-участник DZIDZIO, певец и шоумен Юлик (Назарий Гук) презентовал песню "Не тікай", которая уже понравилась тысячам украинцев, слышавших ее на благотворительных концертах.

Это летний сингл, цель которого напомнить всем, что важно ценить друг друга.

"Мне важно, чтобы каждый, кто услышит этот трек, включил максимально свою память и вспомнил о тех крутых моментах, которые он (она) прожили раньше. Хочется, чтобы пары, семьи никогда не расставались, а наоборот имели новое дыхание и жили в счастье и мире все время. Эта песня подойдет для ярких воспоминаний и даст сигнал новым крутым отношениям", - комментирует Юлик

Артист радуется, "когда ребята с передовой посылают свои видео под его песни".

"Песенный фронт в действии, каждый работает ради победы. И такие песни веселого характера также нужны, чтобы хотя бы на три минуты сменить картинку в голове", - добавляет певец.

Кроме того, ранее артист запустил звук песни в TikTok, который сломя голову начали поддерживать и распространять пользователи социальной сети.