ua en ru
Вт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новая украинская песня становится популярной в TikTok: кто поет "Не тікай"

Вторник 29 августа 2023 17:16
UA EN RU
Новая украинская песня становится популярной в TikTok: кто поет "Не тікай" Юлик (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Styler

В последний летний месяц экс-участник DZIDZIO, певец и шоумен Юлик (Назарий Гук) презентовал песню "Не тікай", которая уже понравилась тысячам украинцев, слышавших ее на благотворительных концертах.

Это летний сингл, цель которого напомнить всем, что важно ценить друг друга.

"Мне важно, чтобы каждый, кто услышит этот трек, включил максимально свою память и вспомнил о тех крутых моментах, которые он (она) прожили раньше. Хочется, чтобы пары, семьи никогда не расставались, а наоборот имели новое дыхание и жили в счастье и мире все время. Эта песня подойдет для ярких воспоминаний и даст сигнал новым крутым отношениям", - комментирует Юлик

Артист радуется, "когда ребята с передовой посылают свои видео под его песни".

"Песенный фронт в действии, каждый работает ради победы. И такие песни веселого характера также нужны, чтобы хотя бы на три минуты сменить картинку в голове", - добавляет певец.

Кроме того, ранее артист запустил звук песни в TikTok, который сломя голову начали поддерживать и распространять пользователи социальной сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль "сожгла" Кремль на концерте в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса музика