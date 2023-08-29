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Нова українська пісня стає популярною в TikTok: хто співає "Не тікай"

Вівторок 29 серпня 2023 17:16
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Нова українська пісня стає популярною в TikTok: хто співає "Не тікай" Юлік (фото: прес-служба артиста)
Автор: Styler

В останній літній місяць екс-учасник DZIDZIO, співак і шоумен Юлік (Назарій Гук) презентував пісню "Не втікай", яка вже сподобалась тисячам українців, які чули її на благодійних концертах.

Це літній сингл, який має на меті вкотре нагадати усім, що важливо цінувати один одного.

"Мені важливо, щоб кожен хто почує цей трек включив максимально свою пам’ять та згадав про ті круті моменти, які він (вона) прожили раніше. Хочеться, аби пари, сім’ї ніколи не розлучались, а навпаки мали нове дихання і жили у щасті та мирі весь час. Ця пісня підійде для яскравих спогадів і дасть сигнал новим крутим відносинам", - коментує Юлік

Артист тішиться, "коли хлопці з передової надсилають свої відео під його пісні".

"Пісенний фронт в дії, кожен працює задля перемоги. І такі пісні веселого характеру також потрібні, аби хоча б на три хвилини змінити картинку у голові", - додає співак

Окрім того, раніше артист запустив звук пісні у TikTok, який стрімголов почали підтримувати та поширювати користувачі соціальної мережі.

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