RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Охолоджуюча апельсинова фанта за домашнім рецептом: ви більше не купите магазинну

Домашня апельсинова фанта (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

У літню спеку так і хочеться випити щось прохолодне та смачненьке. Прекрасним варіантом буде апельсинова "фанта" - але не магазинна з купою барвників і консервантів, а корисна домашня, яку можна зробити самостійно.

Рецептом охолоджуючої апельсинової фанти поділилася блогерка Надія Равлюк в Instagram.

Інгредієнти:

  • 4 апельсини
  • 4-4,5 літрів води кип'яченої холодної
  • Цукор до смаку
  • Лимонна кислота до смаку


В кінці вийде 4-4,5 літрів напою.

Спосіб приготування:

Ошпарити кип'ятком апельсини, закинути в морозилку. На наступний день витягнути та розморозити.

Порізати на дольки. Вибрати кісточки. Перемолоти м'ясорубкою разом зі шкіркою.

Залити все 3 літрами кип'яченої холодної води. На газі довести до гарячого, але не кип'ятити. Дати настоятися годину.

Процідити через друшляк з дрібними дирками або сито. Додати ще 1-1,5 літри води, цукор та лимонну кислоту за вашим смаком (починайте з буквально половини чайної ложечки, бо можна переборщити). Лимонну кислоту можна замінити лимонним соком.

Все гарно розколотити, налити у пласмасові пляшки чи будь-яку іншу ємність і дати постояти ще годину. Потім поставити у холодильник. Пити охолодженим.

Якщо хочете, щоб смак був більш насиченим, то або дайте менше води, або більше апельсинів.

Раніше ми писали, як приготувати сирники, як в ресторані.

Також український фуд-блогер поділилася рецептом домашньої вишневої наливки на горілці.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт