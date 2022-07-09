Вишнева наливка в домашніх умовах: простий рецепт смачного напою

Літо - сезон вишень, і саме час, щоб зробити смачну і ароматну наливку з ягід. При цьому готується вона дуже просто.

Рецептом вишневої наливки на горілці поділилася в Instagram фуд-блогер Дар'я Дорошкевич.

Забуваєте про наливку на 20 днів. Гаразд, хоча б на 7. Проціджуєте, насолоджуєтеся.

Потім заливаєте до плічок банки горілкою.

3-х літрову банку наповнюєте очищеною від кісточок вишнею на 2/3.

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