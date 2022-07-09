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Вишнева наливка в домашніх умовах: простий рецепт смачного напою

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Субота 09 липня 2022 15:19
Вишнева наливка в домашніх умовах: простий рецепт смачного напою Вишнева наливка (freepik)
Автор: Марина Настевич

Літо - сезон вишень, і саме час, щоб зробити смачну і ароматну наливку з ягід. При цьому готується вона дуже просто.

Рецептом вишневої наливки на горілці поділилася в Instagram фуд-блогер Дар'я Дорошкевич.

Готується наливка до непристойності просто:

3-х літрову банку наповнюєте очищеною від кісточок вишнею на 2/3.

Додаєте 200 г цукру.

Закриваєте кришкою.

Добре перемішуєте.

Залишаєте на 12 годин.

Потім заливаєте до плічок банки горілкою.

Забуваєте про наливку на 20 днів. Гаразд, хоча б на 7. Проціджуєте, насолоджуєтеся.

Вишнева наливка в домашніх умовах: простий рецепт смачного напою

Готуємо вишневу наливку вдома (фото: instagram.com/treskablog)

Відповіді на питання і корисні поради:

  • скільки за вагою ягід вам буде потрібно, сказати точно не можу. У вишні кісточка різного розміру і ваги, тому завжди по різному. Купуйте 3 кг.
  • можна готувати і з іншої ягоди. Можна і з міксу ягід. Наприклад, зараз у мене настоюється мікс вишня + чорниця + малина + біла смородина
  • на фруктах (слива, абрикос) готувала - гірше і набагато. Не раджу.
  • з ягід не раджу шовковицю і білу смородину в чистому вигляді (не в міксі). Перша - несмачно, друга - негарно.
  • можна використовувати не горілку, а інший напій міцністю від 40 градусів. Тут на ваш смак. Але віскі я б не радила. Горілка, якісний самогон, коньяк, бренді, ром - все підходить.
  • ще дуже смачно настоянка чорної смородини на коньяку і малини на горілці.
  • коли випили настоянку, можна залити ягоду другий, а потім і третій раз. Буде гірше, але все одно смачно.
  • саме вишню, яка залишилася від наливки, можна посушити і використовувати як сухофрукти в випічку. Це бомба.
  • використовуйте тільки якісну ягоду, якщо хоча б трохи підгнила - в наливку не додавайте, буде непотрібний присмак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати тімбаль з кабачків по найпростішому рецепту.

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