Вишнева наливка в домашніх умовах: простий рецепт смачного напою
Літо - сезон вишень, і саме час, щоб зробити смачну і ароматну наливку з ягід. При цьому готується вона дуже просто.
Рецептом вишневої наливки на горілці поділилася в Instagram фуд-блогер Дар'я Дорошкевич.
Готується наливка до непристойності просто:
3-х літрову банку наповнюєте очищеною від кісточок вишнею на 2/3.
Додаєте 200 г цукру.
Закриваєте кришкою.
Добре перемішуєте.
Залишаєте на 12 годин.
Потім заливаєте до плічок банки горілкою.
Забуваєте про наливку на 20 днів. Гаразд, хоча б на 7. Проціджуєте, насолоджуєтеся.
Готуємо вишневу наливку вдома (фото: instagram.com/treskablog)
Відповіді на питання і корисні поради:
- скільки за вагою ягід вам буде потрібно, сказати точно не можу. У вишні кісточка різного розміру і ваги, тому завжди по різному. Купуйте 3 кг.
- можна готувати і з іншої ягоди. Можна і з міксу ягід. Наприклад, зараз у мене настоюється мікс вишня + чорниця + малина + біла смородина
- на фруктах (слива, абрикос) готувала - гірше і набагато. Не раджу.
- з ягід не раджу шовковицю і білу смородину в чистому вигляді (не в міксі). Перша - несмачно, друга - негарно.
- можна використовувати не горілку, а інший напій міцністю від 40 градусів. Тут на ваш смак. Але віскі я б не радила. Горілка, якісний самогон, коньяк, бренді, ром - все підходить.
- ще дуже смачно настоянка чорної смородини на коньяку і малини на горілці.
- коли випили настоянку, можна залити ягоду другий, а потім і третій раз. Буде гірше, але все одно смачно.
- саме вишню, яка залишилася від наливки, можна посушити і використовувати як сухофрукти в випічку. Це бомба.
- використовуйте тільки якісну ягоду, якщо хоча б трохи підгнила - в наливку не додавайте, буде непотрібний присмак.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати тімбаль з кабачків по найпростішому рецепту.
Спробуйте також приготувати освіжаючий і насичений літній лимонад - цей незвичайний рецепт вам точно припаде до смаку.