Вишневая наливка в домашних условиях: простой рецепт вкуснейшего напитка

Лето - сезон вишен, и самое время, чтобы сделать вкуснейшую и ароматную наливку из ягод. При этом готовится она очень просто.

Рецептом вишневой наливки на водке поделилась в Instagram фуд-блогер Дарья Дорошкевич.

Забываете про наливку на 20 дней. Ладно, хотя бы на 7. Процеживаете, наслаждаетесь.

Затем заливаете до плечиков банки водкой.

3-х литровую банку наполняете очищенной от косточек вишней на 2/3.

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