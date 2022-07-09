Вишневая наливка в домашних условиях: простой рецепт вкуснейшего напитка
Лето - сезон вишен, и самое время, чтобы сделать вкуснейшую и ароматную наливку из ягод. При этом готовится она очень просто.
Рецептом вишневой наливки на водке поделилась в Instagram фуд-блогер Дарья Дорошкевич.
Готовится наливка до неприличия просто:
3-х литровую банку наполняете очищенной от косточек вишней на 2/3.
Добавляете 200 г сахара.
Закрываете крышкой.
Хорошо перемешиваете.
Оставляете на 12 часов.
Затем заливаете до плечиков банки водкой.
Забываете про наливку на 20 дней. Ладно, хотя бы на 7. Процеживаете, наслаждаетесь.
Готовим вишневую наливку дома (фото: instagram.com/treskablog)
Ответы на вопросы и полезные советы:
- сколько по весу ягод вам потребуется, сказать точно не могу. У вишни косточка разного размера и веса, поэтому всегда по разному. Покупайте 3 кг.
- можно готовить и с другой ягоды. Можно и из микса ягод. Например, сейчас у меня настаивается микс вишня + черника + малина + белая смородина
- на фруктах (слива, абрикос) готовила - хуже и намного. Не советую.
- из ягод не советую шелковицу и белую смородину в чистом виде (не в миксе). Первая - невкусно, вторая - некрасиво.
- можно использовать не водку, а другой напиток крепостью от 40 градусов. Тут по вашему вкусу. Но виски я бы не советовала. Водка, качественный самогон, коньяк, бренди, ром - всее подходит.
- ещее очень вкусно настойка черной смородины на коньяке и малины на водке.
- когда выпили настойку, можно залить ягоду второй, а потом и третий раз. Будет хуже, но всее равно вкусно.
- именно вишню, которая осталась от наливки, можно посушить и использовать как сухофрукты в выпечку. Это бомба.
- используйте только качественную ягоду, если хотя бы немного подгнила - в наливку не добавляйте, будет ненужный привкус.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как приготовить тимбаль из кабачков по самому простому рецепту.
Попробуйте также приготовить освежающий и насыщенный летний лимонад - этот необычный рецепт вам точно придется по вкусу.