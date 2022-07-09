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Вишневая наливка в домашних условиях: простой рецепт вкуснейшего напитка

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Суббота 09 июля 2022 15:19
Вишневая наливка в домашних условиях: простой рецепт вкуснейшего напитка Вишневая наливка (freepik)
Автор: Марина Настевич

Лето - сезон вишен, и самое время, чтобы сделать вкуснейшую и ароматную наливку из ягод. При этом готовится она очень просто.

Рецептом вишневой наливки на водке поделилась в Instagram фуд-блогер Дарья Дорошкевич.

Готовится наливка до неприличия просто:

3-х литровую банку наполняете очищенной от косточек вишней на 2/3.

Добавляете 200 г сахара.

Закрываете крышкой.

Хорошо перемешиваете.

Оставляете на 12 часов.

Затем заливаете до плечиков банки водкой.

Забываете про наливку на 20 дней. Ладно, хотя бы на 7. Процеживаете, наслаждаетесь.

Вишневая наливка в домашних условиях: простой рецепт вкуснейшего напитка

Готовим вишневую наливку дома (фото: instagram.com/treskablog)

Ответы на вопросы и полезные советы:

  • сколько по весу ягод вам потребуется, сказать точно не могу. У вишни косточка разного размера и веса, поэтому всегда по разному. Покупайте 3 кг.
  • можно готовить и с другой ягоды. Можно и из микса ягод. Например, сейчас у меня настаивается микс вишня + черника + малина + белая смородина
  • на фруктах (слива, абрикос) готовила - хуже и намного. Не советую.
  • из ягод не советую шелковицу и белую смородину в чистом виде (не в миксе). Первая - невкусно, вторая - некрасиво.
  • можно использовать не водку, а другой напиток крепостью от 40 градусов. Тут по вашему вкусу. Но виски я бы не советовала. Водка, качественный самогон, коньяк, бренди, ром - всее подходит.
  • ещее очень вкусно настойка черной смородины на коньяке и малины на водке.
  • когда выпили настойку, можно залить ягоду второй, а потом и третий раз. Будет хуже, но всее равно вкусно.
  • именно вишню, которая осталась от наливки, можно посушить и использовать как сухофрукты в выпечку. Это бомба.
  • используйте только качественную ягоду, если хотя бы немного подгнила - в наливку не добавляйте, будет ненужный привкус.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как приготовить тимбаль из кабачков по самому простому рецепту.

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