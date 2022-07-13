Охлаждающая апельсиновая фанта по домашнему рецепту: вы больше не купите магазинную

В летнюю жару так и хочется выпить что-то прохладное и вкусное. Прекрасным вариантом будет апельсиновая "фанта" - но не магазинная с кучей красителей и консервантов, а полезная домашняя, которую можно сделать самостоятельно.
Рецептом охлаждающей апельсиновой фанты поделилась блогер Надежда Равлюк в Instagram.
В конце получится 4-4,5 литров напитка.
Ошпарить кипятком апельсины, закинуть в морозилку. На следующий день вытащить и разморозить.
Порезать на дольки. Выбрать косточки. Перемолоть мясорубкой вместе со шкуркой.
Залить все 3 литрами кипяченой холодной воды. На газе довести до горячего, но не кипятить. Дать настояться час.
Процедить через дуршлаг с мелкими дырками или сито. Добавить еще 1-1, 5 литра воды, сахар и лимонную кислоту по вашему вкусу (начинайте с буквально половины чайной ложечки, потому что можно переборщить). Лимонную кислоту можно заменить лимонным соком.
Все хорошо "наколотить", налить в пластиковые бутылки или любую другую емкость и дать постоять еще час. Затем поставить в холодильник. Пить охлажденным.
Если хотите, чтобы вкус был более насыщенным, то либо добавьте меньше воды, либо больше апельсинов.
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