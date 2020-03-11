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Олег Собчук та Kadnay поділилися враженнями про нове шоу Freedom Jazz (фото)

STYLERЖиття    11.03.2020 - 18:02
Олег Собчук та Kadnay поділилися враженнями про нове шоу Freedom Jazz (фото)
Українські зірки оцінили нове шоу від Freedom Jazz (фото: прес-служба Caribbean Club Concert Hall)

Українські зірки оцінили музичний екшн від Freedom Jazz

Музичне кабаре Freedom Jazz Girls Band стартувало з серією весняних шоу "Піф-Паф" у столичному Caribbean Club Concert Hall. Колектив представив музичний екшн в дусі Джеймса Бонда.

На прем'єру шоу завітали українські зірки та поділилися своїми враженнями.

"Круте шоу! Я дуже радий, що в Києві є формат dinner-show і що він розвивається. Це дуже класно! Freedom Jazz - це завжди свято, це завжди професійно і красиво. Респект дівчатам!" - сказав лідер гурту СКАЙ Олег Собчук.

Олег Собчук та Kadnay поділилися враженнями про нове шоу Freedom Jazz (фото)

Олег Собчук на шоу "Піф-Паф" (фото: прес-служба Caribbean Club Concert Hall)

А учасники гурту Kadnay заявили, що Freedom Jazz - це їхні "музичні сестри".

"І ми, звичайно ж, бачили всі їх шоу, "Піф-Паф" в тому числі. Але кожен раз - це як в перший. Завжди енергійно, танцювально, яскраво та музично. Дівчата кожен раз дивують! Вони неймовірно працездатні. Цьому потрібно вчитися!" - додали хлопці.

Олег Собчук та Kadnay поділилися враженнями про нове шоу Freedom Jazz (фото)

Kadnay на шоу "Піф-Паф" (фото: прес-служба Caribbean Club Concert Hall)

Зірка шоу "Голос країни" Альона Карась зізналася, що вона обожнює дівчат з Freedom Jazz.

"Кожен раз, коли приходжу на їх шоу, у мене всередині виникає відчуття нестримної радості, хочеться стрибати, бігати, радіти, танцювати. Щоразу свято! Мені шалено подобається їх сміливість, костюми, шоу і то, як вони поводяться на сцені, момент живої імпровізації з людьми - це настільки крута якість для України. Це гордість! Якщо хтось із іноземців запитає мене, на концерт якого артиста я би порекомендувала сходити - це були би Freedom Jazz", - поділилася співачка.

Олег Собчук та Kadnay поділилися враженнями про нове шоу Freedom Jazz (фото)

Женя Галич і Альона Карась на шоу "Піф-Паф" (фото: прес-служба Caribbean Club Concert Hall)

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