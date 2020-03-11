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Олег Собчук и Kadnay поделились впечатлениями о новом шоу Freedom Jazz (фото)

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 18:02
Олег Собчук и Kadnay поделились впечатлениями о новом шоу Freedom Jazz (фото)
Украинские звезды оценили новое шоу от Freedom Jazz (фото: пресс-служба Caribbean Club Concert Hall)

Украинские звезды оценили музыкальный экшн от Freedom Jazz

Музыкальное кабаре Freedom-Jazz Girls Band стартовало с серией весенних шоу "Пиф-Паф" в столичном Caribbean Club Concert Hall. Коллектив представил музыкальный экшн в духе Джеймса Бонда.

На премьеру шоу пришли украинские звезды и поделились своими впечатлениями.

"Крутое шоу! Я очень рад, что в Киеве есть формат dinner-show и что он развивается. Это очень классно! Freedom Jazz - это всегда праздник, это всегда профессионально и красиво. Респект девушкам!" - сказал лидер группы СКАЙ Олег Собчук.

Олег Собчук и Kadnay поделились впечатлениями о новом шоу Freedom Jazz (фото)

Олег Собчук на шоу "Пиф-Паф" (фото: пресс-служба Caribbean Club Concert Hall)

А участники группы Kadnay заявили, что Freedom Jazz - это их "музыкальные сестры".

"И мы, конечно же, видели все их шоу, "Пиф-Паф" в том числе. Но каждый раз - это как в первый. Всегда энергично, танцевально, ярко и музыкально. Девочки каждый раз удивляют! Они невероятно трудоспособные. Этому нужно учиться!" - добавили ребята.

Олег Собчук и Kadnay поделились впечатлениями о новом шоу Freedom Jazz (фото)

Kadnay на шоу "Пиф-Паф" (фото: пресс-служба Caribbean Club Concert Hall)

Звезда шоу "Голоса страны" Алена Карась призналась, что она обожает девушек из Freedom Jazz.

"Каждый раз, когда прихожу на их шоу, у меня внутри возникает ощущение безудержной радости, хочется прыгать, бегать, радоваться, танцевать. Каждый раз праздник! Мне безумно нравится их смелость, костюмы, шоу и то, как они ведут себя на сцене, момент живой импровизации с людьми - это настолько крутое качество для Украины. Это гордость! Если кто-то из иностранцев спросит меня, на концерт какого артиста я бы порекомендовала сходить - это были бы Freedom Jazz", - поделилась певица.

Олег Собчук и Kadnay поделились впечатлениями о новом шоу Freedom Jazz (фото)

Женя Галич и Алена Карась на шоу "Пиф-Паф" (фото: пресс-служба Caribbean Club Concert Hall)

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