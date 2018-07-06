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Операція з порятунку дітей в Таїланді: Ілон Маск надасть допомогу

STYLERLIFE        06.07.2018 - 21:05
Фото: Ілон Маск (TED.com.jpg)
Фото: Ілон Маск (TED.com.jpg)

Відомий винахідник вважає, що може допомогти

Засновник компаній SpaceX і Tesla, мільярдер винахідник Ілон Маск запропонував Таїланду свою допомогу у порятунку дітей, які опинилися в пастці в затопленій печері. Про це повідомляє видання ВBС.

Від його компаній в країну відправлені інженери, які зможуть на місці з'ясувати, що можна зробити. Вони привезуть також акумулятори Powerwall виробництва Tesla Motors для роботи насосів, які відкачують воду.

Мільярдер запропонував пустити в печеру нейлонову трубу, наповнену повітрям, щоб створити підводний тунель, по якому діти зможуть вибратися з печери.

"Можливо, варто спробувати: вставте нейлонову трубку діаметром 1 м (або більш короткий набір трубок для найскладніших секцій) через печерну мережу і надуйте повітрям, як надувний замок. Потрібно створити повітряний тунель під водою під печерним дахом і автоматично пристосувати його до нестандартних просторів, як, наприклад, діра в 70 сантиметрів шириною", - написав Ілон Макс на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що в Таїланді 23 червня 2018 року 12 підлітків з їх тренером застрягли в печері, яку затопило водою під час раптової зливи. Через 9 днів їх знайшли всіх живими. Зараз рятувальники з усього світу різними способами намагаються витягти дітей та тренера з пастки.

Раніше ми писали про те, як українець рятував дітей із затопленої печери в Таїланді.

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Теги: Ілон Маск, Таиланд, діти
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