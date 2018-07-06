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Операция по спасению детей в Таиланде: Илон Маск окажет помощь

STYLERLIFE        06.07.2018 - 21:05
Фото: Илон Маск (TED.com.jpg)
Фото: Илон Маск (TED.com.jpg)

Известный изобретатель считает, что может помочь

Основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер и изобретатель Илон Маск предложил Таиланду свою помощь в спасении детей, оказавшихся в ловушке в затопленной пещере. Об этом сообщает издание BBС.

От его компаний в страну отправлены инженеры, которые смогут на месте выяснить, что можно сделать. Они привезут также аккумуляторы Powerwall производства Tesla Motors для работы насосов, которые откачивают воду.

Миллиардер предложил пустить в пещеру нейлоновую трубу, наполненную воздухом, чтобы создать подводный тоннель, по которому дети смогут выбраться из пещеры.

"Возможно, стоит попробовать: вставьте нейлоновую трубку диаметром 1 м (или более короткий набор трубок для самых сложных секций) через пещерную сеть и надуйте воздухом, как надувной замок. Нужно создать воздушный туннель под водой под пещерной крышей и автоматически приспособить его к нестандартным пространствам, как, например, дыра в 70 сантиметров шириной", - написал Илон Макс на своей странице в Twitter.

Напомним, что в Таиланде 23 июня 2018 года 12 подростков с их тренером застряли в пещере, которую затопило водой во время внезапного ливня. Спустя 9 дней их нашли всех живыми. Сейчас спасатели со всего мира различными способами пытаются вытащить детей и тренера из ловушки.

Ранее мы писали о том, как украинец спасал детей из затопленной пещеры в Таиланде.

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Теги: Илон Маск, Таиланд, дети
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