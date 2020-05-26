Як послабили карантин у різних областях України (інфографіка)

З'явилася інфографіка, на якій показаний вихід областей України з карантину. Таким чином, МОЗ детально пояснив, які обмеження зняті в різних регіонах країни.

"Вчора частина областей відчула чергове пом'якшення карантину: відкрилися заклади дошкільної освіти, були дозволені спортивні змагання і богослужіння, також запрацював метрополітен. Детальна інформація наведена нижче", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус_інфо".

Інфографіка ослаблення карантину в різних областях опублікована в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо"

Додамо, що в Україні дитячі табори будуть відкриті на останньому етапі карантину, щоб ризик коронавірусної інфекції був максимально низький.

Також відомо, що повноцінна робота ресторанів можлива з 10 червня. Як сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, підконтрольне йому відомство "з розумінням ставиться до підприємців, але епідеміологічна ситуація не дозволяє зробити це раніше".

Зазначимо, що МОЗ дозволив ще однієї області послабити карантин. Цей регіон за станом на 26 травня відповідає всім критеріям для другого етапу ослаблення.