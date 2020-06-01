Ослаблення карантину, відеофіксація ПДР, нові гроші: що змінилося з початком літа

З 1 червня в Україні послабили карантин і ввели фіксацію ПДР
З сьогоднішнього дня, 1 червня, в Україні стався цілий ряд змін. В країні розпочався другий етап пом'якшення карантину, в рамках якого відновлено рух обласних та приміських поїздів, а також дозволено сполучення між містами.
Також українці можуть відвідувати фітнес-центри, тренажерні зали і басейни. При цьому відвідувачам будуть вимірювати температуру, а в разі ознак застуди відправляти додому.
На столичних дорогах запрацювала система автоматичної фіксації порушень ПДР. Поки що камери будуть вимірювати тільки швидкість пересування транспорту на дорогах і в разі порушень автоматично фіксувати.
При цьому водіям будуть приходити листи щастя. Протоколи можна отримати поштою або СМС.
На сплату штрафу дається 30 днів, але якщо його заплатити протягом 10 днів з моменту отримання постанови, то штраф зменшується на 50%,
З 2 червня стартує призов офіцерів запасу, які раніше не проходили військову службу. В армії вони будуть знаходитися 3 місяці. При цьому в ООС брати участь не будуть.
До призову підлягають офіцери запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, та мають вищу освіту не нижче бакалавра.
З 3 червня НБУ вводить в обіг 10-гривневу монету, яка завершить процес оновлення банкнотно-монетного ряду гривні. Таким чином, номінальний ряд гривні скоротиться до 12 номіналів. В ньому залишиться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1 000 гривень).
Нагадаємо, українцям готують нову пенсійну реформу.
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Автор: Роман Мирончук