Ослаблення карантину, відеофіксація ПДР, нові гроші: що змінилося з початком літа

В Україні з 1 червня стався ряд важливих змін (колаж: РБК-Україна)

З 1 червня в Україні послабили карантин і ввели фіксацію ПДР

З сьогоднішнього дня, 1 червня, в Україні стався цілий ряд змін. В країні розпочався другий етап пом'якшення карантину, в рамках якого відновлено рух обласних та приміських поїздів, а також дозволено сполучення між містами.

Також українці можуть відвідувати фітнес-центри, тренажерні зали і басейни. При цьому відвідувачам будуть вимірювати температуру, а в разі ознак застуди відправляти додому.

Умови для роботи басейнів

індивідуальне відвідування;

спортивні навчально-тренувальні групи 2-го року навчання і старше;

не більше 4 чоловік на одній доріжці для індивідуальних занять і не більше 6 для спортивно-тренувальних груп;

не більше 2 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять і не більше 3 для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах

У Києві почала працювати відеофіксація порушень ПДР

На столичних дорогах запрацювала система автоматичної фіксації порушень ПДР. Поки що камери будуть вимірювати тільки швидкість пересування транспорту на дорогах і в разі порушень автоматично фіксувати.

При цьому водіям будуть приходити листи щастя. Протоколи можна отримати поштою або СМС.

За перевищення швидкості від 20 до 50 км/год накладається штраф у розмірі 255 грн,

за більш ніж на 50 км/год - 510 грн.

На сплату штрафу дається 30 днів, але якщо його заплатити протягом 10 днів з моменту отримання постанови, то штраф зменшується на 50%,

В Україні призвуть в армію офіцерів запасу

З 2 червня стартує призов офіцерів запасу, які раніше не проходили військову службу. В армії вони будуть знаходитися 3 місяці. При цьому в ООС брати участь не будуть.

До призову підлягають офіцери запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, та мають вищу освіту не нижче бакалавра.

Нова 10-гривнева монета

З 3 червня НБУ вводить в обіг 10-гривневу монету, яка завершить процес оновлення банкнотно-монетного ряду гривні. Таким чином, номінальний ряд гривні скоротиться до 12 номіналів. В ньому залишиться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1 000 гривень).

Нагадаємо, українцям готують нову пенсійну реформу.

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Автор: Роман Мирончук