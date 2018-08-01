Залишили спеціально: у Харкові пасажири влаштували бунт у літаку

Фото: Міжнародний аеропорт "Харків" (hrk.aero)

Пасажири вимагають повернути валізи

У Харкові пасажири рейсу "Реміні-Харків" влаштували бунт на борту літака і відмовлялися його залишати. Про це повідомляють "Факти".

Рейс "Харків-Реміні" спочатку став якимось невдалим. Відомо, що пасажири, які вилітали з Харкова в італійське місто Реміні, прибули в кінцеву точку без свого багажу. Спочатку їм повідомили, що валізи пасажирів рейсу Yanair вирішили відправити окремо, при чому причини такого рішення авіакомпанія не повідомила.

"Багаж абсолютно всіх пасажирів залишили в аеропорту! Люди залишилися взагалі без речей і предметів першої необхідності. А на борту, до речі, була хвора дитина. Його ліки теж залишилися в Харкові у валізі", - повідомила одна з пасажирок.

Вона сказала, що виразних пояснень від представників авіакомпанії вони так і не домоглися. Їм запропонували заповнити заяви про зникнення багажу і чекати валізи вже в своїх готелях. Але протягом кількох днів ніхто зі співробітників авіакомпанії так і не вийшов на зв'язок.

"Ні дзвінків, ні елементарних вибачень, ні компенсацій. Я, до речі, чула, що наш багаж насправді не забули, а не стали відправляти спеціально. Компанія знала, що літак несправний і вирішила його не перевантажувати. Не можу нічого стверджувати, але я чула таку версію. Якщо це правда, то життя пасажирів піддавали ризику. А те, що літак був несправний, ми відчули", - зізналася туристка.

Вона повідомила, що літак мало не розбився і весь політ супроводжувався якимись проблемами.

"Перше, що нам здалося підозрілим — затримка рейсу. Ми вчасно пройшли реєстрацію, здали багаж, сіли в літак і просиділи там півтори години! Незрозуміло чому, але літак не злітав, а ми змушені були сидіти в задушливому салоні. Ніхто не міг нічого пояснити. Після того, як лайнер нарешті злетів, його почало жахливо трясти. Поштовхи були настільки сильними, що наші речі літали по салону! В якийсь момент я подумала, що це мій останній політ... Я часто літаю і знаю, що таке джетлаг. Але тут склалося враження, що літак, злетівши, почав стрімко втрачати висоту. У салоні крик, паніка... Нікому не побажаю пережити таке. Ми ледь не розбилися", - розповіла пасажир рейсу "Харків-Реміні" Інеса.

В Італії туристам довелося купувати собі найнеобхідніші речі, так як валізи їм так і не повернули.

"Хоча б найнеобхідніше, але це теж витрати. Ми летіли сім'єю і нам теж потрібні ліки, які залишилися у валізі. А придбати медикаменти в Європі без рецепта — велика проблема. Звичайно, ми зберегли чеки від покупки речей, які змушені були придбати. Але перший день відпочинку із-за цієї метушні у всіх був зіпсований", - розповіла інша пасажирка Наталія.

Крім того, виявилося, що є ще одна проблема. Всі постраждалі пасажири летіли в Італію для того, щоб здійснити екскурсійний тур по містах Італії і зупинятися вони збиралися в різних готелях.

"Ми будемо в Римі, Мілані, Флоренції, Венеції. Куди саме привезуть наш багаж? Слабо віриться, що Yanair буде возити за нами валізи по всій Італії", - повідомила Наталія.

Прес-служба харківського аеропорту підтвердила, що багаж не був відправлений в Італію, хоча пасажири повідомляють, що при посадці бачили, як їхні валізи підвезли до літака.

"За рішенням авіакомпанії багаж пасажирів не був завантажений в повітряне судно, тому, в даний момент, знаходиться в Міжнародному аеропорті "Харків". Авіакомпанія веде роботу над тим, щоб якомога швидше доставити багаж пасажирам в Ріміні", — сказано в офіційному повідомленні аеропорту.

Через тиждень всі туристи благополучно повернулися до Харкова, але відмовилися виходити з літака, поки їм не повернуть втрачений багаж. Частину валіз все ж таки доставили до власників, а решта зникли в невідомому напрямку.

"У літаку бунт. Люди не хочуть виходити до тих пір, поки не отримають пояснень від авіакомпанії. В аеропорт прибули ЗМІ. Екіпаж ще знаходиться в літаку. Нам пригрозили, що, якщо ми не вийдемо, викличуть поліцію. Спеціально вимкнули кондиціонер, щоб людям стало нічим дихати", - розповіла Інна.

Після переговорів, пасажирів рейсу "Реміні-Харків" все-таки умовили вийти з літака. Вони повідомили, що створили групу потерпілих і будуть подавати колективну скаргу, так як більша частина валіз, так і не повернулася до власників.

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Відео: РБК-Україна