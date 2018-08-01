Оставили специально: в Харькове пассажиры устроили бунт в самолете

Фото: Международный аэропорт "Харьков" (hrk.aero)

Пассажиры требуют вернуть чемоданы

В Харькове пассажиры рейса "Ремини-Харьков" устроили бунт на борту самолета и отказывались его покидать. Об этом сообщают "Факты".

Рейс "Харьков-Ремини" изначально стал каким-то неудачным. Известно, что пассажиры, которые вылетали из Харькова в итальянский город Ремини, прибыли в конечную точку без своего багажа. Сначала им сообщили, что чемоданы пассажиров рейса Yanair решили отправить отдельно, при чем причины такого решения авиакомпания не сообщила.

"Багаж абсолютно всех пассажиров оставили в аэропорту! Люди остались вообще без вещей и предметов первой необходимости. А на борту, кстати, был больной ребенок. Его лекарства тоже остались в Харькове в чемодане", - сообщила одна из пассажирок.

Она сказала, что внятных объяснений от представителей авиакомпании они так и не добились. Им предложили заполнить заявления о пропаже багажа и ждать чемоданы уже в своих гостиницах. Но на протяжении нескольких дней никто из сотрудников авиакомпании так и не вышел на связь.

"Ни звонков, ни элементарных извинений, ни компенсаций. Я, кстати, слышала, что наш багаж на самом деле не забыли, а не стали отправлять специально. Компания знала, что самолет неисправен и решила его не перегружать. Не могу ничего утверждать, но я слышала такую версию. Если это правда, то жизни пассажиров подвергали риску. А то, что самолет был неисправен, мы почувствовали", - призналась туристка.

Она сообщила, что самолет чуть не разбился и весь полет сопровождался какими-то проблемами.

"Первое, что показалось нам подозрительным — задержка рейса. Мы вовремя прошли регистрацию, сдали багаж, сели в самолет и просидели там полтора часа! Непонятно почему, но самолет не взлетал, а мы вынуждены были сидеть в душном салоне. Никто не мог ничего объяснить. После того, как лайнер наконец взлетел, его начало ужасно трясти. Толчки были настолько сильными, что наши вещи летали по салону! В какой-то момент я подумала, что это мой последний полет… Я часто летаю и знаю, что такое джетлаг. Но тут создалось впечатление, что самолет, взлетев, начал стремительно терять высоту. В салоне крик, паника… Никому не пожелаю такое пережить. Мы едва не разбились", - рассказала пассажир рейса "Харьков-Ремини" Инесса.

В Италии туристам пришлось покупать себе самые необходимые вещи, так как чемоданы им, так и не вернули.

"Хотя бы самое необходимое, но это тоже затраты. Мы летели семьей и нам тоже нужны лекарства, которые остались в чемодане. А купить медикаменты в Европе без рецепта — большая проблема. Конечно, мы сохранили чеки от покупки вещей, который вынуждены были приобрести. Но первый день отдыха из-за этой суеты у всех был испорчен", - рассказала другая пассажирка Наталья.

Кроме того, оказалось, что есть еще одна проблема. Все пострадавшие пассажиры летели в Италию для того, чтобы совершить экскурсионный тур по городам Италии и останавливаться они собирались в разных гостиницах.

"Мы будем в Риме, Милане, Флоренции, Венеции. Куда именно привезут наш багаж? Слабо верится, что Yanair будет возить за нами чемоданы по всей Италии", - сообщила Наталья.

Пресс-служба харьковского аэропорта подтвердила, что багаж не был отправлен в Италию, хотя пассажиры сообщают, что при посадке видели, как их чемоданы подвезли к самолету.

"По решению авиакомпании багаж пассажиров не был загружен в воздушное судно, поэтому, в данный момент, находится в Международном аэропорте "Харьков". Авиакомпания ведет работу над тем, чтобы как можно быстрее доставить багаж пассажирам в Римини", — сказано в официальном сообщении аэропорта.

Через неделю все туристы благополучно вернулись в Харьков, но отказались выходить из самолета, пока им не вернут утраченный багаж. Часть чемоданов все-таки доставили к владельцам, а остальные исчезли в неизвестном направлении.

"В самолете бунт. Люди не хотят выходить до тех пор, пока не получат объяснений от авиакомпании. В аэропорт уже прибыли СМИ. Экипаж еще находится в самолете. Нам пригрозили, что, если мы не выйдем, вызовут полицию. Специально выключили кондиционер, чтобы людям стало нечем дышать", - рассказала Инесса.

После переговоров, пассажиров рейса "Ремини-Харьков" все-таки уговорили выйти из самолета. Они сообщили, что создали группу пострадавших и будут подавать коллективную жалобу, так как большая часть чемоданов, так и не вернулась к владельцам.

Напомним, ранее мы писали о том, что очевидец рассказал о ЧП с самолетом, летевшим из Львова.

А также рассказали о том, на ком лежит ответственность за сорванные авиарейсы.

Видео: РБК-Украина