Якщо немає відривного календаря: кого вітати і що святкувати

27 березня 2018 року розпочинається фестиваль цвітіння японських сакур, а в усьому світі вітають працівників театру

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 27 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

27 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

Всесвітній день театру - міжнародне свято, що відзначається 27 березня. Його винуватцями можна вважати всіх причетних до театрального виду мистецтва, починаючи від режисерів і акторів, до працівників сцени і гардеробниць. Свято було встановлено в далекому 1961 році з ініціативи Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. З тих пір Всесвітній день театру щорічно проходить в багатьох країнах світу 27 березня під девізом: "Театр як засіб взаєморозуміння і миру між народами". До цього дня зазвичай приурочені театральні фестивалі, прем'єри вистав, церемонії нагородження театральних працівників.

У Японії 27 березня выдбувається дуже гарне весне свято - фестиваль цвітіння сакури О-Ханамі. Японська сакура є символом країни, насолодитися її цвітінням можна на протязі тільки одного періоду в році, який триває не більше 10 днів. Традицію милування ніжно-рожевими квітами на сакуру японці називають Ханамі.

Фото: 27 березня - свято цвітіння сакур в Японії (pixabay.com/ptksgc)

Відкриття фестивалю проходить у токійському парку Сіндзюку, де висаджені 1,5 тис. дерев. Саме сюди стікається найбільший потік туристів.

В Україні також є місця, де можна помилуватися квітучими сакурами. Наприклад, в Ужгороді щорічно проходить Сакура-фест. Однак через особливості клімату українські сакури зацвітають наприкінці квітня.

27 березня: яке сьогодні свято у православних і католиків

Сьогодні православні християни вшановують пам'ять перподобного ігумена Венедикта Нурсійського, митрополита Київського святителя Феогноста, князя Ростислава Мстиславича, святителя Евсхімона.

Католики 27 березня згадують паннонійского солдата Олександра, Амадора Португальського, Іоанна Прозорливого, Ромула Німского, святої діви Августи Тревізо.

Яке народне свято припадає на 27 березня

Згідно з народним календарем, на 27 березня припадає день Федора Скотаря. У цей день починається линька у худоби і домашніх тварин. За давньою традицією 27 березня господарі виводили коней, корів, кіз, чистили їх і заговорювали від хвороб.

Фото: 27 березня, на Федора Скотаря, доглядають за худобою (pixabay.com/burntpoet)

На Федора Скотаря примічали погоду, щоб дізнатися, яким буде літо і врожай:

На вулиці стоїть туман, сніг починає швидко танути - до дощового літа.

Якщо на Федора Скотаря морозна погода, значить холоди протримаються ще тиждень.

Якщо 27 березня гримить грім - літо буде теплим і врожайним.

Вода в річці не піднімається - до посухи влітку.

Що не можна робити на Федора Скотаря:

Точити ножі, колоти дрова, полювати - до нещастя.

Дивитися в дзеркало до заходу сонця - до невдач, хвороби. Саме тому 27 березня в будинках дзеркала завішували тканиною.

Іменинники 27 березня

Сьогодні іменини відзначають: Михайло, Ростислав, Венедикт, Федір, Олександр, Іван, Августа.