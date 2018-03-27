Если нет отрывного календаря: кого поздравлять и что праздновать

27 марта 2018 года начинается фестиваль цветения японских сакур, а во всем мире поздравляют работников театра

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 27 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

27 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

Всемирный день театра - международный праздник, который отмечается 27 марта. Его виновниками можно считать всех причастных к театральному виду искусства, начиная от режиссеров и актеров, до работников сцены и гардеробщиц. Праздник был установлен в далеком 1961 году по инициативе Международного института театра при ЮНЕСКО. С тех пор Всемирный день театра ежегодно проходит во многих странах мира 27 марта под девизом: "Театр как средство взаимопонимания и мира между народами". К этому дню обычно приурочены театральные фестивали, премьеры спектаклей, церемонии награждения театральных работников.

В Японии 27 марта проходит очень красивый весенний праздник - фестиваль цветения сакуры О-Ханами. Японская сакура является символом страны, насладиться ее цветением можно на протяжении только одного периода в году, который длится не более 10 дней. Традицию любования нежно-розовыми цветами на сакуре японцы называют Ханами.

Фото: 27 марта - праздник цветения сакур в Японии (pixabay.com/ptksgc)

Открытие фестивала проходит в токийском парке Синдзюку, где высажены 1,5 тыс. деревьев. Именно сюда стекается самый большой поток туристов.

В Украине также есть места, где можно полюбоваться цветущими сакурами. К примеру, в Ужгороде ежегодно проходит Сакура-фест. Однако из-за особенностей климата украинские сакуры зацветают в конце апреля.

27 марта: какой сегодня праздник у православных и католиков

Сегодня православные христиане чтят память перподобного игумена Венедикта Нурсийского, митрополита Киевского святителя Феогноста, князя Ростислава Мстиславича, святителя Евсхимона.

Католики 27 марта вспоминают паннонийского солдата Александра, Амадора Португальского, Иоанна Прозорливого, ромула Нимского, святой девы Августы Тревизо.

Какой народный праздник приходится на 27 марта

Согласно народному календарю, на 27 марта приходится день Федора Скотника. В этот день начинается линька у скота и домашних животных. По давней традиции 27 марта хозяева выводили лошадей, коров, коз, чистили их и заговаривали от болезней.

Фото: 27 марта, на Федора Скотника, ухаживают за домашним скотом (pixabay.com/burntpoet)

На Федора Скотника примечали погоду, чтобы узнать, каким будет лето и урожай:

На улице стоит туман, снег начинает быстро таять - к дождливому лету.

Если на Федора Скотника морозня погода, значит холода продержатся еще неделю.

Если 27 марта гремит гром - лето будет теплым и урожайным.

Вода в реке не поднимается - к засухе летом.

Что нельзя делать на Федора Скотника:

Точить ножи, колоть дрова, охотиться - к несчастью.

Смотреть в зеркало до захода солнца - к неудачам, болезни. Именно поэтому 27 марта в домах зеркала завешивали тканью.

Именинники 27 марта

Сегодня именины отмечают: Михаил, Ростислав, Венедикт, Федор, Александр, Иван, Августа.