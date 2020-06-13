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Платіжки на газ можуть зрости: що зміниться в квитанціях українців

STYLERЖиття    13.06.2020 - 11:30
Платіжки на газ можуть зрости: що зміниться в квитанціях українців
В Україні зростуть ціни на газ (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні з 1 липня значно зростуть ціни на газ

Українцям доведеться платити більше за квитанціями за газ, оскільки в липні збільшиться абонентська плата. У середньому платежі зростуть на 20-30 гривень і це залежить від обсягів споживання. Також підніметься вартість блакитного палива. Це пов'язано з тим, що з 1 липня в Україні припинить діяти постанова уряду про ціноутворення на газ і вартість буде регулювати ринок.

Як зазначено в меморандумі, дія постанови Кабміну № 867 про обов'язкове надання спеціальних послуг на постачання газу домогосподарствам, в якому прописано ціноутворення на газ для населення, буде припинено 1 липня 2020 року.

А це означає, що з липня газ для кухонних плит і опалення буде тарифікуватися за ринковими цінами. Ціни на блакитне паливо для населення практично зрівняються з цінами на газ для промисловості.

Ті, хто використовують газ лише для газових плит, будуть платити в середньому на 20-25 гривень більше, а ось користувачі котлів і мешканці приватного сектору відчують різницю на початку опалювального сезону, коли платіжки збільшаться в середньому на 500-600 гривень.

Крім того, всі українці зобов'язані щомісяця вносити абонплату за газ, яка не залежить від ціни та обсягів споживання, пише видання OBOZREVATEL.

Платіжки на газ можуть зрости: що зміниться в квитанціях українців

Скріншот

Навіть якщо споживач відмовиться від використання газу або не буде ним користуватися протягом декількох місяців, абонентську плату все одно доведеться вносити.

З липня ця абонплата зросте в середньому на 24% і розмір підвищення буде у всіх різний. Сума підвищення буде залежати від двох факторів – від постачальника, а також від того, скільки споживач використовував газу за попередній рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти дали невтішний прогноз щодо ціни на газ.

А також розповідали про те, що Кабмін хоче підняти ціну на електрику для населення.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України коммунальные платежиЦіна на газ
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