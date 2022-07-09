Чому після їжі потрібно рухатись, а не лежати: вчені назвали причину

Зазвичай після ситного обіду хилить на сон і хочеться трішки полежати. Однак, це не найкраща справа після трапези, яку потрібно робити.

Чому після їжі хочеться полежати

За словами експертів, процес травлення потребує багато енергії, тому людина відчуває втому. Проте це короткочасний процес, оскільки через деякий час перетравлення вже не таке інтенсивне і енергії витрачається менше. В результаті кров повертається до звичної циркуляції.

Зокрема, повернути енергію та концентрацію допоможе невелика прогулянка. Прогулянка після їжі покращує травлення та знижує рівень цукру

Фахівці розповідають, що ходьба допомагає покращити травлення. Це стимулюватиме активність шлунка та кишечника, допомагаючи їжі не накопичуватися в одному місці.

Також другий ефект від прогулянки, вкрай важливий для людей з діабетом, зайвою вагою та інсулінорезистентністю - це регулювання рівня глюкози у крові. Після їжі він підіймається, і це нормально, тому що отримуються вуглеводи, які розщеплюються на цукри та надходять у кров.

До того ж після цього виробляється гормон інсулін, який допомагає глюкозі проникнути у клітини та забезпечити їх енергією.

Вчені провели дослідження та з'ясували, що ходьба протягом хоча б 10 хвилин після їжі допомагає контролювати рівень глюкози.

Окрім того, ходьба допомагає зменшити газоутворення та здуття.

З’ясували, що 40-45 хвилин ходьби в день покращують розумові навички у людей старше 60 років, оскільки така фізичне навантаження покращує приплив крові до головного мозку. А молодь таким чином зможе запобігти проблемам з мозковою діяльністю в майбутньому.

Важливо не забувати про головне правило: прогулянка має приносити задоволення, саме тоді людина отримає від неї максимальну користь.