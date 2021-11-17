Ось чому сивіє ваше волосся: виявляється, справа в нестачі всього одного вітаміну

Вчені з'ясували, чому волосся починає рано сивіти. Виявляється, на це впливає не тільки генетичний фактор і стрес, але і нестача одного важливого вітаміну. На які продукти слід налягати, щоб забезпечити свій організм.

Про це пише Daily Express.

Медики кажуть, що причиною появи сивини може стати нестача вітаміну B в нашому організмі.

"Процес ранньої сивини можна запобігти або навіть повернути назад, якщо забезпечити достатню кількість вітаміну B у раціоні", - упевнений медичний консультант Парвіндер Сагу.

При цьому медик каже, що причиною ранньої сивини можуть бути більш серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як захворювання щитовидної залози.

Щоб запобігти розвитку сивини, фахівець радить уважно стежити за рівнем вітаміну В, білка, кальцію, магнію і йоду в організмі.

Де можна знайти найбільше вітаміну B

Додайте в свій раціон такі продукти: