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Ось чому сивіє ваше волосся: виявляється, справа в нестачі всього одного вітаміну

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Середа 17 листопада 2021 07:00
Ось чому сивіє ваше волосся: виявляється, справа в нестачі всього одного вітаміну Фото: волосся сивіє від нестачі вітаміну (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені з'ясували, чому волосся починає рано сивіти. Виявляється, на це впливає не тільки генетичний фактор і стрес, але і нестача одного важливого вітаміну. На які продукти слід налягати, щоб забезпечити свій організм.

Про це пише Daily Express.

Медики кажуть, що причиною появи сивини може стати нестача вітаміну B в нашому організмі.

"Процес ранньої сивини можна запобігти або навіть повернути назад, якщо забезпечити достатню кількість вітаміну B у раціоні", - упевнений медичний консультант Парвіндер Сагу.

При цьому медик каже, що причиною ранньої сивини можуть бути більш серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як захворювання щитовидної залози.

Щоб запобігти розвитку сивини, фахівець радить уважно стежити за рівнем вітаміну В, білка, кальцію, магнію і йоду в організмі.

Де можна знайти найбільше вітаміну B

Додайте в свій раціон такі продукти:

  • молоко, кисломолочні продукти;
  • яйця, субпродукти (печінка, нирки);
  • червоне і біле м'ясо;
  • риба (тунець, скумбрія, лосось);
  • морепродукти (устриці, молюски);
  • темно-зелені овочі (шпинат, капуста);
  • буряк, картопля, авокадо, зернові каші, злаки, бобові (квасоля, боби, нут), горіхи, насіння, банани, цитрусові, кавуни.

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