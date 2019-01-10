"Чому така несправедливість?": вдова вбитого співробітника держохорони обурена рішенням суду

Колаж РБК-Україна

Дівчина стверджує, що чоловік може вбити ще когось

Вдова 26-річного співробітника держохорони Василя Хмелюка, який був убитий одним ударом боксера Петра Очеретяного, обурена рішенням суду, яке відпустило вбивцю під заставу у 600 тисяч гривень. Про це дівчина повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Всього 600 тис. грн ($21тыс). Ось стільки коштує життя офіцера, учасника бойових дій, людини, яка кожен день захищала країну, президента, і була готова віддати своє життя за перших осіб країни", - пише вдова.

Дівчина обурюється, оскільки Петро Очеретяний живе в сусідньому кварталі і його будинок доводиться проходити практично кожен день, коли Аліна Хмелюк йде з дитиною в парк.

"Як? Як суд міг так вирішити? Чому така несправедливість? Сусіди, будьте обережні, вбивця-боксер знову гуляє зі своєю таксою. Можливо вб'є ще когось!" - обурюється дівчина.

Скріншот поста: (instagram.com/ali_khmelyuk)

Користувачі поспівчували дівчині, висловивши слова підтримки:

"Це жах якийсь";

"Я просто в глибокому шоці від суддів! Аліна, тримайтеся";

"Сил вам і терпіння. Нехай справедливість переможе";

"В цій країні все вирішують гроші";

Скріншот коментарів: (instagram.com/ali_khmelyuk)

Раніше вдова загиблого співробітника УДО розповіла про подробиці інциденту і побажала винуватцю смерті її чоловіка "сидіти довго".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що знайомі загиблої сім'ї Малець у Вінниці висунули свою версію вбивства.

Також ми писали про те, що підозрюваний у вбивстві двох турецьких студенток у Харкові Цокмез Гусну Цан зізнався у скоєному. Колишній хлопець однієї з жертв дав свідчення і розповів, що у момент вбивства він був на зв'язку з дівчиною по скайпу.