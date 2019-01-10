"Почему такая несправедливость?": вдова убитого сотрудника госохраны возмущена решением суда

Коллаж РБК-Украина

Девушка утверждает, что мужчина может убить еще кого-то

Вдова 26-летнего сотрудника госохраны Василия Хмелюка, который был убит одним ударом боксера Петра Очеретяного, возмущена решением суда, который отпустил убийцу под залог в 600 тысяч гривен. Об этом девушка сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

"Всего 600 тыс. грн ($21тыс). Вот столько стоит жизнь офицера, участника боевых действий, человека, который каждый день защищал страну, президента, и был готов отдать свою жизнь за первых лиц страны", - пишет вдова.

Девушка негодует, поскольку Петр Очеретяный живет в соседнем квартале и его дом приходится проходить практически каждый день, когда Алина Хмелюк идет с ребенком в парк.

"Как? Как суд мог так решить? Почему такая несправедливость? Соседи, будьте осторожны, убийца-боксёр снова разгуливает со своей таксой. Возможно убьёт ещё кого-то!" - негодует девушка.

Скриншот поста: (instagram.com/ali_khmelyuk)

Пользователи посочувствовали девушке, высказав искреннее сожаление:

"Это ужас какой-то";

"Я просто в глубоком шоке от судей! Алина, держитесь";

"Сил вам и терпения. Пусть справедливость восторжествует";

"В этой стране всё решают деньги";

Скриншот комментариев: (instagram.com/ali_khmelyuk)

Ранее вдова погибшего сотрудника УГО рассказала о подробностях инцидента и пожелала виновнику смерти ее мужа "сидеть долго".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что знакомые погибшей семьи Малец в Виннице выдвинули свою версию убийства.

Также мы писали о том, что подозреваемый в убийстве двух турецких студенток в Харькове Цокмез Гусну Цан признался в содеянном. Бывший парень одной из жертв дал показания и рассказал, что в момент убийства он был на связи с девушкой по скайпу.