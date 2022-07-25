Покладіть рулон туалетної бумаги в холодильник і вирішите величезну проблему

Холодильники, особливо старенькі, можуть неприємно пахнути і передавати ці "аромати" на вашу їжу. Аби такого не було, варто користуватися природними засобами очистки, уникаючи хімії.

Про це пише Sante Plus.

Що станеться, якщо покласти туалетний папір у холодильник?

Мало хто знає, але в холодильнику простий паперовий рулон може усувати неприємні запахи. Експерти кажуть, що целюлоза туалетного паперу має абсорбуючу здатність.

Просто покладіть рулон на одну з полиць холодильника і попрощаєтеся з усіма неприємними запахами. Крім того, туалетний папір вбирає зайву вологу, що може осідати на стінках і стікати додолу.

Також папір вбирає частинки води, які залишаються на овочах і фруктах, що дозволяє їм краще зберігатися.

Зауважимо, що для тривалого ефекту туалетний папір слід замінювати, як тільки він стане вологим.

Інші прийоми, які позбавлять холодильник неприємного запаху

Регулярно мийте холодильник розчином з оцтом

У невеликій ємності змішайте оцет і гарячу воду. Використовуючи губку або м’яку тканину, очистіть внутрішню частину холодильника, а також всі знімні частини.

Можна також помістити в холодильник губку, просочену засобом, для вбирання неприємних запахів.

Помістіть чашку з содою

Покладіть дві столові ложки соди в невелику відкриту ємність - чашку чи миску і поставте в холодильник. Порошок поглинатиме неприємні запахи.

Рекомендується повторювати цю дію раз на тиждень.

Використовуйте кавову гущу

Помістіть невелику кількість кавової гущі (з турки чи кавомашини) в чашку. Залиште діяти протягом двох тижнів, потім повторіть.