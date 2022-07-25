Покладіть рулон туалетної бумаги в холодильник і вирішите величезну проблему
Холодильники, особливо старенькі, можуть неприємно пахнути і передавати ці "аромати" на вашу їжу. Аби такого не було, варто користуватися природними засобами очистки, уникаючи хімії.
Про це пише Sante Plus.
Що станеться, якщо покласти туалетний папір у холодильник?
Мало хто знає, але в холодильнику простий паперовий рулон може усувати неприємні запахи. Експерти кажуть, що целюлоза туалетного паперу має абсорбуючу здатність.
Просто покладіть рулон на одну з полиць холодильника і попрощаєтеся з усіма неприємними запахами. Крім того, туалетний папір вбирає зайву вологу, що може осідати на стінках і стікати додолу.
Також папір вбирає частинки води, які залишаються на овочах і фруктах, що дозволяє їм краще зберігатися.
Зауважимо, що для тривалого ефекту туалетний папір слід замінювати, як тільки він стане вологим.
Інші прийоми, які позбавлять холодильник неприємного запаху
- Регулярно мийте холодильник розчином з оцтом
У невеликій ємності змішайте оцет і гарячу воду. Використовуючи губку або м’яку тканину, очистіть внутрішню частину холодильника, а також всі знімні частини.
Можна також помістити в холодильник губку, просочену засобом, для вбирання неприємних запахів.
- Помістіть чашку з содою
Покладіть дві столові ложки соди в невелику відкриту ємність - чашку чи миску і поставте в холодильник. Порошок поглинатиме неприємні запахи.
Рекомендується повторювати цю дію раз на тиждень.
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Використовуйте кавову гущу
Помістіть невелику кількість кавової гущі (з турки чи кавомашини) в чашку. Залиште діяти протягом двох тижнів, потім повторіть.
Як і сода, гуща буде вбирати погані запахи.
Раніше ми писали, як може вирішити велику проблему шматок туалетного паперу, змоченого оцтом.
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