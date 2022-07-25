Положите рулон туалетной бумаги в холодильник и решите огромную проблему
Холодильники, особенно старенькие, могут неприятно пахнуть и передавать эти "ароматы" на вашу еду. Чтобы такого не было, стоит пользоваться природными средствами очистки, избегая химии.
Об этом пишет Sante Plus.
Что произойдет, если положить туалетную бумагу в холодильник?
Мало кто знает, но в холодильнике простой бумажный рулон может устранять неприятные запахи. Эксперты говорят, что целлюлоза туалетной бумаги обладает абсорбирующей способностью.
Просто положите рулон на одну из полок холодильника и попрощаетесь со всеми неприятными запахами. Кроме того, туалетная бумага впитывает лишнюю влагу, что может оседать на стенках и стекать вниз.
Также бумага впитывает частицы воды, которые остаются на овощах и фруктах, что позволяет им лучше храниться.
Заметим, что для длительного эффекта туалетную бумагу следует заменять, как только она станет влажной.
Другие приемы, которые избавят холодильник от неприятного запаха
- Регулярно мойте холодильник раствором с уксусом
В небольшой емкости смешайте уксус и горячую воду. Используя губку или мягкую ткань, очистите внутреннюю часть холодильника, а также все съемные части.
Можно также поместить в холодильник губку, пропитанную средством, для впитывания неприятных запахов.
- Поместите чашку с содой
Положите две столовые ложки соды в небольшую открытую емкость - чашку или миску и поставьте в холодильник. Порошок будет поглощать неприятные запахи.
Рекомендуется повторять это действие раз в неделю.
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Используйте кофейную гущу
Поместите небольшое количество кофейной гущи (из турки или кофемашины) в чашку. Оставьте действовать в течение двух недель, затем повторите.
Как и сода, гуща будет впитывать плохие запахи.
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