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Положите рулон туалетной бумаги в холодильник и решите огромную проблему

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Понедельник 25 июля 2022 13:55
Положите рулон туалетной бумаги в холодильник и решите огромную проблему Коллаж РБК-Украина: Зачем в холодильнике туалетная бумага
Автор: Светлана Мащенко

Холодильники, особенно старенькие, могут неприятно пахнуть и передавать эти "ароматы" на вашу еду. Чтобы такого не было, стоит пользоваться природными средствами очистки, избегая химии.

Об этом пишет Sante Plus.

Что произойдет, если положить туалетную бумагу в холодильник?

Мало кто знает, но в холодильнике простой бумажный рулон может устранять неприятные запахи. Эксперты говорят, что целлюлоза туалетной бумаги обладает абсорбирующей способностью.

Просто положите рулон на одну из полок холодильника и попрощаетесь со всеми неприятными запахами. Кроме того, туалетная бумага впитывает лишнюю влагу, что может оседать на стенках и стекать вниз.

Также бумага впитывает частицы воды, которые остаются на овощах и фруктах, что позволяет им лучше храниться.

Заметим, что для длительного эффекта туалетную бумагу следует заменять, как только она станет влажной.

Другие приемы, которые избавят холодильник от неприятного запаха

  • Регулярно мойте холодильник раствором с уксусом

В небольшой емкости смешайте уксус и горячую воду. Используя губку или мягкую ткань, очистите внутреннюю часть холодильника, а также все съемные части.

Можно также поместить в холодильник губку, пропитанную средством, для впитывания неприятных запахов.

  • Поместите чашку с содой

Положите две столовые ложки соды в небольшую открытую емкость - чашку или миску и поставьте в холодильник. Порошок будет поглощать неприятные запахи.

Рекомендуется повторять это действие раз в неделю.

  • Используйте кофейную гущу

Поместите небольшое количество кофейной гущи (из турки или кофемашины) в чашку. Оставьте действовать в течение двух недель, затем повторите.

Как и сода, гуща будет впитывать плохие запахи.

Ранее мы писали, как может решить большую проблему кусок туалетной бумаги, смоченной уксусом.

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