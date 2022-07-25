Положите рулон туалетной бумаги в холодильник и решите огромную проблему

Холодильники, особенно старенькие, могут неприятно пахнуть и передавать эти "ароматы" на вашу еду. Чтобы такого не было, стоит пользоваться природными средствами очистки, избегая химии.

Об этом пишет Sante Plus.

Что произойдет, если положить туалетную бумагу в холодильник?

Мало кто знает, но в холодильнике простой бумажный рулон может устранять неприятные запахи. Эксперты говорят, что целлюлоза туалетной бумаги обладает абсорбирующей способностью.

Просто положите рулон на одну из полок холодильника и попрощаетесь со всеми неприятными запахами. Кроме того, туалетная бумага впитывает лишнюю влагу, что может оседать на стенках и стекать вниз.

Также бумага впитывает частицы воды, которые остаются на овощах и фруктах, что позволяет им лучше храниться.

Заметим, что для длительного эффекта туалетную бумагу следует заменять, как только она станет влажной.

Другие приемы, которые избавят холодильник от неприятного запаха

Регулярно мойте холодильник раствором с уксусом

В небольшой емкости смешайте уксус и горячую воду. Используя губку или мягкую ткань, очистите внутреннюю часть холодильника, а также все съемные части.

Можно также поместить в холодильник губку, пропитанную средством, для впитывания неприятных запахов.

Поместите чашку с содой

Положите две столовые ложки соды в небольшую открытую емкость - чашку или миску и поставьте в холодильник. Порошок будет поглощать неприятные запахи.

Рекомендуется повторять это действие раз в неделю.

Используйте кофейную гущу

Поместите небольшое количество кофейной гущи (из турки или кофемашины) в чашку. Оставьте действовать в течение двух недель, затем повторите.