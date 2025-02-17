Более 130 тысяч историй о войне гражданских украинцев собрал музей "Голоса мирных"

Работа по сбору свидетельств продолжается. Ознакомиться с историями можно здесь.

Свои истории Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова доверили люди разных профессий и поколений: дети и взрослые, артисты, художники, спортсмены, врачи и ученые. Их рассказы являются важным источником правды о войне и доказательствами для будущих судебных процессов против страны-агрессора.

Полномасштабное вторжение РФ кардинально изменило работу музея. Если до 2022 года истории поступали преимущественно от жителей Луганской и Донецкой областей, то теперь война оставила свой след в судьбах всех украинцев. Количество собранных рассказов выросло в разы. Также Музей начал публиковать Дневники войны, которые вели жители Украины во время осады, оккупации и обстрелов.

"После 2022 года очень много людей, к сожалению, приобрели новый ужасный опыт. Многие стали дважды переселенцами. Люди хотели выговориться. Появились самые ужасные истории, которых раньше в Музее почти не было - истории выживания в аду Мариуполя, истории похищения детей из Украины, много историй пыток, плена, массовых смертей целыми семьями, целыми многоэтажками", - рассказывает Ольга Гук, главный редактор музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

С учетом этого опыта Музей стал уделять еще больше внимания психологической поддержке. Регулярно проводятся вебинары и публикуются советы опытных психологов, которые помогают взрослым и детям прорабатывать травму войны. Также для безопасности авторов введена возможность анонимной публикации историй. Важно, что сам процесс рассказа часто имеет терапевтический эффект. Интервью становится для человека возможностью выговориться, осмыслить пережитое и найти внутренний ресурс для движения вперед.

Чтобы рассказать свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, выберите один из двух способов: