Порошенко готує путч: мережа вибухнула сміхом і фотожабами

Українці сміються над фейком про путч, який нібито готує Петро Порошенко, якщо звільнять Арсена Авакова
У мережі сміються над "заявою" депутата від партії "Слуга народу" Лізи Богуцької, яка в листуванні повідомила, що екс-президент Петро Порошенко готує путч, якщо партія СН раптом "прибере" з посади глави МВС Арсена Авакова. За її словами, "іншого шляху немає".
"Леночка, я напишу пізніше про це пост. Уявляю собі атаку фб на всю фракцію СН. Хочу тільки тобі написати, ми залишаємо Авакова. Іншого шляху немає. Порошенко готує переворот. І дуже серйозно готує. Він чекає, що ми відправимо Авакова у відставку, щоб відразу почати. Сьогодні, швидше за все, знімемо недоторканність. Але залишимо міністра МВС. Я дуже засмучена, але іншого шляху поки немає. Він залишиться до грудня. Саме на грудень Петя готує путч" .(Депутатка від СН Ліза Богуцька))", - висміяли "новину" в соцмережі Facebook.
Люди не можуть повірити, що хтось може прийняти за правду таку новину.
У соцмережі Facebook теж сміються над новиною про путч.Так, Юрій Бірюков навіть створив подію на 31 грудня під назвою "Новорічний путч 31 грудня 2019 року".
Користувачі почали щосили іронізувати над новиною.
Скріншот (facebook.com/events)
Як ми раніше повідомляли, у залі Верховної Ради дуже незручні крісла і мало місця. Про це говорять народні депутати від партії "Слуга Народу" в день першого засідання нового парламенту.
До речі, Тищенко нахамив журналістці через питання про Іловайську трагедію (відео).