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Підвищення цін на газ в Україні: експерт розповів, який сюрприз готують українцям

STYLERЖиття    04.04.2019 - 14:51
Підвищення цін на газ в Україні: експерт розповів, який сюрприз готують українцям
Ціни на газ (Колаж РБК-Україна)

Фахівець розповів, що чекає українців з цінами на газ у найближчі місяці

Ціни на газ для споживачів України швидше за все, залишаться на поточному рівні і не будуть підніматися до кінця року. Таку думку висловив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко в своєму коментарі для "24 каналу".

З 1 квітня 2019 року "Нафтогаз" за дорученням Кабінету міністрів зменшив ціну на газ для українців.

"Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів ЦПК "Нафтогаз України" складе 8,38 грн за куб. м замість 8,55 грн за куб. м (включно з ПДВ і витратами на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", - сказано в повідомленні.

Підвищення цін на газ в Україні: експерт розповів, який сюрприз готують українцям

Ціна на газ підніматися не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також з 1 квітня була знижена ціна на газ для промислових споживачів. Максим Пархоменко зазначив, що з урахуванням спадної тенденції по цінах, можна прогнозувати, що до нового року ціни на газ не підвищуватимуться, і обіцяних 12 гривень за кубічний метр поки не буде. У найближчі місяці ціна на газ найімовірніше залишиться на рівні 8, 50 за кубічний метр.

Експерт підтвердив, що на європейських ринках ціни на газ продовжують знижуватися і зараз знаходяться на мінімумі 2016 року. На самому хабі TTF газ подешевшав до рівня в 14,50 євро за мегават на годину.

"Зниження вартості газу обумовлено теплою зимою і введенням атомних електростанцій в Японії, через що попит на газ в Азії істотно знизився. У зв'язку з цим виробники почали знижувати ціни і відправляти газ у Європу", – пояснив Пархоменко.

За його підрахунками, найближчий до України хаб CZ VTP пропонує газ з постачанням завтра вже за 15,11 євро за мегават. При перерахунку на 1 кубометр його вартість складе 0,1594 євро або приблизно 4,85 гривні за куб. Проте встановити таку ціну для кінцевих споживачів неможливо, так як до цієї ціни потрібно додати ще вартість логістики.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Україні змінилася ціна на газ і пояснювали, скільки тепер доведеться платити.

А також ми писали про те, що економіст розповів, як зростуть ціни на продукти після виборів.

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