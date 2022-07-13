Як правильно видалити файли з телефону, щоб їх ніхто й ніколи не відновив

Зазвичай ми просто видаляємо файл з папки, де він розташований, і все - живемо собі далі. Але це не правильно!

Інколи нам необхідно з телефону видалити файли чи інформацію безповоротно, аби її не можна було відновити і щоб вона не стала здобиччю шахраїв і, наприклад, окупантів.

Як потрібно видаляти інформацію з телефону так, щоб злочинці не мали змоги її відновити - читайте у нашому матеріалі нижче.

Навіщо видаляти файли зі смартфону

Видалені файли часто можна відновити. Цим зараз нерідко користуються росіяни.

Їхня мета - заволодіти інформацією про вас, щоб вкрасти паспортні чи фінансові дані, приватні фото/відео, шантажувати вас...

Тому у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України створили детальну інструкцію того, як не дозволити злочинцям заволодіти вашими вже навіть видаленими файлами.

Видаляємо окремі файли вручну

Для цього потрібно обрати потрібний файл, натиснути кнопку "Видалити". А після цього очистити кошик через файловий менеджер, адже видалені файли можуть зберігатися в ньому до 30 днів.

Проте навіть видалені таким чином дані все ще можуть бути відновлені.

Тому додатково рекомендується скористатися так званими шредерами - програмами, які дають можливість безповоротно знищувати файли. Їх можна знайти в магазині додатків вашого телефона.

Наприклад:

Скидаємо систему до заводських налаштувань

До цього способу можна вдатися в останню чергу, коли інші за якихось причин неможливі. Адже з телефону у такому разі будуть видалені абсолютно всі дані та файли без можливості відновлення.

Як скинути систему Android до заводських налаштувань

Зайдіть у "Налаштування". Оберіть "Загальне керування". Натисніть "Скидання", а потім - натисніть "Скинути до заводських налаштувань".

Зауважимо, що назви меню можуть дещо відрізнятися залежно від моделі телефону.

Як скинути систему iOS до заводських налаштувань

Тут алгоритм такий: "Параметри" - "Загальні" - "Перенести чи скинути iPhone" - "Стерти весь вміст і налаштування".