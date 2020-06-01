Свято 1 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Яке сьогодні свято. 1 червня 2020 року православні християни вшановують пам'ять Іоана Углицького. У давнину наші пращури у цей день шанували Івана Довгого і свято був пов'язаний з погодою і сільськогосподарськими роботами. Зараз 1 червня – це Міжнародний день захисту дітей. Які головні традиції, заборони та прикмети цього дня – читайте нижче.

У християнстві у цей день вшановується син князя Андрія Васильовича князь Іван Углицький. Разом зі своїм братом і батьком Іван був поміщений в темницю, де його близькі люди померли. Сам Іоанн, за наказом Московського великого князя Івана III, брата князя Андрія, перебував у в'язниці 32 роки, молячись за своїх гнобителів. Перед смертю йому вдалося прийняти постриг у чернецтво.

Народні прикмети на 1 червня

Якщо перші два дні місяця дощові – червень сухий.

Якщо погода прохолодна, так само буде і на початку липня.

Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.

Якщо пішов дощ – до багатого врожаю.

Традиції першого червня

До першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза. Також садили огірки.

В цей день зі сходом сонця селяни ходили до хлібної ниви. Треба було відвести від поля вітри-суховії, не дати пустому колосу народитися.

Опівдні з гілок верби чи берези плели колесо і катали навколо поля. За уявленням наших предків, цей обряд захищав від появи пустого колосу.

У цей день на Русі було заведено вимовляти різноманітні замовляння, які повинні були захистити поля від напастей — від негоди, від шкідників, від лихого ока.

Що не можна робити 1 червня

В цей день не можна займатися важкою фізичною працею і сваритися з близькими.

Також у цей день не заведено стригти волосся, інакше урожай буде поганий.

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