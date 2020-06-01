Праздник 1 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Какой сегодня праздник. 1 июня 2020 года православные христиане чтят память Иоанна Угличского. В древности наши предки в этот день почитали Ивана Долгого и праздник был связан с погодой и сельскохозяйственными работами. Сейчас 1 июня – это также Международный день защиты детей. Какие главные традиции, запреты и приметы этого дня – читайте ниже.

В христианстве в этот день почитается сын князя Андрея Васильевича князь Иоанн Угличский. Вместе со своим братом и отцом Иоанн был заключен в темницу, где его близкие люди умерли. Сам Иоанн, по приказу Московского великого князя Иоанна III, брата князя Андрея, находился в тюрьме 32 года, молясь за своих притеснителей. Перед смертью ему удалось принять постриг в монашество.

Народные приметы на 1 июня

Если первые два дня месяца дождливо – июнь сухой.

Если погода прохладная – так же будет и в начале июля.

Вороны развернулись ключами в одну сторону – к сильному ветру.

Если пошел дождь – к богатому урожаю.

Традиции первого июня

До первого дня лета пытались закончить посадку цветной капусты, фасоли, тыквы. Также сажали огурцы.

В этот день с восходом солнца крестьяне ходили к хлебной ниве. Надо было отвести от поля ветра-суховеи, не дать пустоколосице родиться.

В полдень из веток ивы или березы плели колесо и катали вокруг поля. По представлению наших предков, этот обряд защищал хлеборост, не давая пустоколосице погубить озимые хлеба.

В этот день на Руси было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза.

Что нельзя делать 1 июня

В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и ссориться с близкими.

Также в этот день не принято стричь волосы, иначе урожай будет плохой.

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