Праздник 1 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать

1 июня 2020 года украинцы почитают память Ивана Долгого
Какой сегодня праздник. 1 июня 2020 года православные христиане чтят память Иоанна Угличского. В древности наши предки в этот день почитали Ивана Долгого и праздник был связан с погодой и сельскохозяйственными работами. Сейчас 1 июня – это также Международный день защиты детей. Какие главные традиции, запреты и приметы этого дня – читайте ниже.
В христианстве в этот день почитается сын князя Андрея Васильевича князь Иоанн Угличский. Вместе со своим братом и отцом Иоанн был заключен в темницу, где его близкие люди умерли. Сам Иоанн, по приказу Московского великого князя Иоанна III, брата князя Андрея, находился в тюрьме 32 года, молясь за своих притеснителей. Перед смертью ему удалось принять постриг в монашество.
До первого дня лета пытались закончить посадку цветной капусты, фасоли, тыквы. Также сажали огурцы.
В этот день с восходом солнца крестьяне ходили к хлебной ниве. Надо было отвести от поля ветра-суховеи, не дать пустоколосице родиться.
В полдень из веток ивы или березы плели колесо и катали вокруг поля. По представлению наших предков, этот обряд защищал хлеборост, не давая пустоколосице погубить озимые хлеба.
В этот день на Руси было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза.
В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и ссориться с близкими.
Также в этот день не принято стричь волосы, иначе урожай будет плохой.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцы будут отдыхать в июне и какие будут праздники.
Как мы ранее писали, астролог рассказала, по каким людям ударит лунное затмение в начале июня.
Автор: Styler