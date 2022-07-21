Свято 21 липня: чому цей день особливий, кого привітати з іменинами

21 липня православний світ вшановує пам'ять святого великомученика Прокопія Кесарійського (палестинського) або Прокопія Скитопольського, Прокопія читця.
У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити в цей день, прикмети, хто іменинник.
Святий жив на рубежі 3-4 століть, був читцем при церкві в Скитополі, і став першим мучеником за віру в Палестині.
Прокопій почав боротися з язичниками, про що скоро дізналася його мати і написала скаргу імператору про те, що син не шанує язичницьких богів. Святому вручили послання від імператора, який вимагав, щоб він вклонився римським богам. Однак Прокопій розірвав послання, за що був заарештований і піддався катуванню. Стійкість великомученика під час численних тортур звернула в християнство чимало людей. За розпорядженням прокурора він був усічений мечем. Тіло святого таємно було поховано місцевими християнами.
Вважалося, що з цього дня настає найспекотніша літня пора. За старих часів Прокопів день вважався відкриттям жнивного жнива. Селяни брали з собою хліб, сіль, яйця і всім миром ставили 9 снопів. Після цього на жнивній смузі сідали за трапезу.
Женці перші колосся скручували і затикали за пояс, щоб не боліла спина і не було ломоти в попереку.
День ангела у цей день відзначають Дмитро, Прокопій, Данило, Віктор, Микола, Федір, Олександр.
Нагадаємо, раніше в ПЦУ розповіли, які в липні особи дати і свята в православному календарі.
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