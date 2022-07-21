Праздник 21 июля: почему этот день особенный, кого поздравить с именинами

Святой жил на рубеже 3-4 веков, был чтецом при церкви в Скитополи, и стал первым мучеником за Веру в Палестине.

Прокопий начал бороться с язычниками, о чем скоро узнала его мать и написала жалобу императору о том, что сын не почитает языческих богов. Святому вручили послание от императора, который требовал, чтобы он поклонился римским богам. Однако Прокопий разорвал послание, за что был арестован и подвергся истязанию. Стойкость великомученика во время многочисленных пыток обратила в христианство немало людей. По распоряжению прокурора он был усечен мечом. Тело святого тайно было погребено местными христианами.

Считалось, что с этого дня наступает самая жаркая летняя пора. В старину Прокопьев день считался открытием жатвенной страды. Крестьяне брали с собой хлеб, соль, яйца и всем миром ставили 9 снопов. После этого на жнивной полосе садились за трапезу.

Жницы первые колосья скручивали и затыкали за пояс, чтобы не болела спина и не было ломоты в пояснице.

Главные приметы этого дня

Если на Прокопия в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.

Какая погода в эту дату - такая будет и на Ильин день (2 августа).

Если новолуние припало на эту дату, то по погоде можно определить, каким будет август.

Если сегодня пчелы злее стали, то это сулило скорое начало жары или засухи.

Что нельзя делать в этот день

Запрещалось в эту дату ходить купаться в открытых водоемах - суеверные верили, что там можно наткнуться на водяного, который утащит на дно, и домой уже не вернешься.

Также считалось, что для новых начинаний эта дата не сулит ничего хорошего, поэтому начало важных дел переносили на другой день, иначе все усилия пойдут прахом, и ничего путного не выйдет.

Отправляться в дорогу на Прокопия тоже считалось дурной приметой, и путешественники, по возможности, пережидали эту дату в домах или постоялых дворах, а уж потом трогались.

Кто празднует именины в этот день

День ангела в этот день отмечают Дмитрий, Прокопий, Даниил, Виктор, Николай, Федор, Александр.