Колишній депутат ВР вважає, що наша країна нібито порушує норми міжнародного права

Екс-депутат Партії регіонів Олексій Журавко назвав Україну "зловісним пеклом". Таку думку він озвучив в ефірі пропагандистського ток-шоу "Особлива стаття".

"Я свідомо йду на це. Досить мовчати – це раз. Треба говорити правду. Сьогодні Україна перетворюється на зловісне пекло. Сьогодні Україна порушує всі норми", - сказав він.

Журавко також звинуватив владу України у катастрофі малайзійського Boeing на Донбасі. Він заявив, що президент нібито особисто віддав наказ.

Раніше пропагандист на ростб вигадав черговий фейк про Україні.

Сергієнко розповів, ніби 11-класник Максим Ніценко вступив в організацію "Підпільний Харків", куди його покликав однокласник. Там його звели з "куратором", який сказав, що вони борються з українською "хунтою".

"Ось цей чоловік, який сказав: "Я все зроблю сам", бере цього хлопця, школяра, веде на залізничні колії, сам же ставить вибухівку, ну, це був, звісно ж, муляж, звичайно. І тут приїжджає машина, арештовує, школяра садять у в'язницю. Виявляється, цей, який ставив муляж, який сказав "Давай об'єднуватися!", — це людина, яка працює на СБУ, і хлопець потрапляє у в'язницю", - сказав Сергієнко.

Термінова новина за 4 червня