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"Превращается в зловещий ад": экс-регионал разразился высказываниями в адрес Украины

STYLERLIFE        05.06.2018 - 15:03
Фото: Алексей Журавко (facebook.com/avzhuravko)
Фото: Алексей Журавко (facebook.com/avzhuravko)

Бывший депутат ВР считает, что наша страна якобы нарушает нормы международного права

Экс-депутат Партии регионов Алексей Журавко назвал Украину "зловещим адом". Такое мнение он озвучил в эфире пропагандистского ток-шоу "Особая статья".

"Я осознанно иду на это. Хватит молчать – это раз. Надо говорить правду. Сегодня Украина превращается в зловещий ад. Сегодня Украина нарушает все нормы", - сказал он.

Журавко также обвинил власть Украины в крушении малайзийского Boeing на Донбассе. Он заявил, что президент якобы лично отдал приказ.

Ранее пропагандист на росТВ выдумал очередной фейк об Украине.

Сергиенко рассказал, будто 11-классник Максим Ниценко вступил в организацию "Подпольный Харьков", куда его позвал одноклассник. Там его свели с "куратором", который сказал, что они борются с украинской "хунтой".

"Вот этот человек, который сказал: "Я все сделаю сам", берет этого парня, школьника, ведет на железнодорожные пути, сам же ставит взрывчатку, ну, это был, конечно же, муляж, конечно. И тут приезжает машина, арестовывает, школьника сажают в тюрьму. Оказывается, этот, который ставил муляж, который сказал "Давай объединяться!", — это человек, который работает на СБУ, и парень попадает в тюрьму", - сказал Сергиенко.

Срочная новость за 4 июня

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Теги: Партия регионов, росТВ
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