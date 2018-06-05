"Школьника посадили в тюрьму": пропагандист на росТВ выдумал очередной фейк об Украине (видео)

Он рассказал о школьнике, которого якобы спровоцировала служба безопасности

Российский пропагандист Владимир Сергиенко выдумал фейк о незаконном аресте школьника, который поддерживал "ДНР". Его заявление прозвучало в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Сергиенко рассказал, будто 11-классник Максим Ниценко вступил в организацию "Подпольный Харьков", куда его позвал одноклассник. Там его свели с "куратором", который сказал, что они борются с украинской "хунтой".

"Вот этот человек, который сказал: "Я все сделаю сам", берет этого парня, школьника, ведет на железнодорожные пути, сам же ставит взрывчатку, ну, это был, конечноже, муляж, конечно. И тут приезжает машина, арестовывает, школьника сажают в тюрьму. Оказывается, этот, который ставил муляж, который сказал "Давай объединяться!", — это человек, который работает на СБУ, и парень попадает в тюрьму", - сказал Сергиенко.

Видео: "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (youtube.com/Вечер с Владимиром Соловьевым)

Пропагандист рассказал о длительной судебной неразберихе, после которой школьника освободили через процесс обмена пленными.

"Знаете, чем закончилась со школьником ситуация? Вот это вот грустно, вот это настолько печально! Его никак не могли вырвать даже европейские организаторы. Его поменяли как военнопленного! Его вставили в списки, и мать его молилась и была счастлива, что хоть таким способом можно вырвать этого малолетку из тюрьмы! А его на самом деле спровоцировала СБУ от начала до конца!" — добавил Сергиенко.

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