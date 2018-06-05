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"Школяра посадили у в'язницю": пропагандист на росТБ вигадав черговий фейк про Україну (відео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 12:57
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Він розповів про школяра, якого нібито спровокувала служба безпеки

Російський пропагандист Володимир Сергієнко вигадав фейк про незаконний арешт школяра, який підтримував "ДНР". Його заява прозвучала в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Сергієнко розповів, ніби 11-класник Максим Ніценко вступив в організацію "Підпільний Харків", куди його покликав однокласник. Там його звели з "куратором", який сказав, що вони борються з українською "хунтою".

"Ось цей чоловік, який сказав: "Я все зроблю сам", бере цього хлопця, школяра, веде на залізничні колії, сам же ставить вибухівку, ну, це був, конечноже, муляж, звичайно. І тут приїжджає машина, арештовує, школяра садять у в'язницю. Виявляється, цей, який ставив муляж, який сказав "Давай об'єднуватися!", — це людина, яка працює на СБУ, і хлопець потрапляє у в'язницю", - сказав Сергієнко.

Відео: "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" (youtube.com/Вечір з Володимиром Соловйовим)

Пропагандист розповів про тривалої судової плутанині, після якої школяра звільнили через процес обміну полоненими.

"Знаєте, чим закінчилася зі школярем ситуація? Ось це сумно, ось це настільки сумно! Його ніяк не могли вирвати навіть європейські організатори. Його змінили як військовополоненого! Його вставили в списки, і його мати молилася і була щаслива, що хоч таким способом можна вирвати цього малолітку з в'язниці! А його насправді спровокувала СБУ від початку до кінця!" — додав Сергієнко.

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Теги: росТВ, фейк
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