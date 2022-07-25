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Приготувати яблучний "Живчик" вдома - просто! Рецепт освіжаючого напою

Рецепт яблучного "Живчика" (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зараз активно дозрівають всіма улюблені яблука. З таких фруктів можна приготувати сік, який на смак дуже схожий на "Живчик". Такий натуральний напій навіть корисний для маленьких дітей.

Рецептом поділились на Facebook-сторінці "Консервація та заготовки на зиму" Мар'яна Бляхарська.

Рецепт "Живчика" в домашніх умовах

Список необхідних інгредієнтів:

  • відро яблук;
  • 600 г цукру;
  • 1 ч.л лимонної кислоти.

Для приготування потрібно нарізати пластинками відро яблук. Зазначається, що очищати та вирізати середину з насінням не потрібно. Просто відрізати червиве чи зіпсоване.

Далі залити яблука 1,5 відра кип'ятку, накрити кришкою і залишити на ніч. Їх можна залишити і на довше, але тоді потрібно кілька разів яблука перемішувати.

Після цього яблука необхідно вибрати, настій процідити і додати до нього 600 г цукру та 1 ч.л лимонної кислоти. Довести до кипіння і розлити в стерилізовані банки.

Загалом виходить приблизно 12 літрів "Живчика". З соковитих яблук напій буде темніший, а з менш соковитих - світліший.

Рецепт яблучного "Живчика" (facebook.com/groups/Консервація та заготовки на зиму)

Раніше ми писали про смачні та оригінальні рецепти заготовок від італійських кухарів.

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