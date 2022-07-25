Приготувати яблучний "Живчик" вдома - просто! Рецепт освіжаючого напою

Рецепт "Живчика" в домашніх умовах

Список необхідних інгредієнтів:

відро яблук;

600 г цукру;

1 ч.л лимонної кислоти.

Для приготування потрібно нарізати пластинками відро яблук. Зазначається, що очищати та вирізати середину з насінням не потрібно. Просто відрізати червиве чи зіпсоване.

Далі залити яблука 1,5 відра кип'ятку, накрити кришкою і залишити на ніч. Їх можна залишити і на довше, але тоді потрібно кілька разів яблука перемішувати.

Після цього яблука необхідно вибрати, настій процідити і додати до нього 600 г цукру та 1 ч.л лимонної кислоти. Довести до кипіння і розлити в стерилізовані банки.

Загалом виходить приблизно 12 літрів "Живчика". З соковитих яблук напій буде темніший, а з менш соковитих - світліший.

Рецепт яблучного "Живчика" (facebook.com/groups/Консервація та заготовки на зиму)