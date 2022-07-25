Приготовить яблочный "Живчик" дома - просто! Рецепт освежающего напитка

Рецепт "Живчика" в домашних условиях

Список необходимых ингредиентов:

ведро яблок;

600 г сахара;

1 ч. л лимонной кислоты.

Для приготовления нужно нарезать пластинками ведро яблок. Отмечается, что очищать и вырезать середину с семенами не нужно. Просто отрезать червивое или испорченное.

Далее залить яблоки 1,5 ведра кипятка, накрыть крышкой и оставить на ночь. Их можно оставить и на дольше, но тогда нужно несколько раз яблоки перемешивать.

После этого яблоки необходимо выбрать, настой процедить и добавить к нему 600 г сахара и 1 ч. л лимонной кислоты. Довести до кипения и разлить в стерилизованные банки.

Всего получается примерно 12 литров "Живчика". Из сочных яблок напиток будет темнее, а из менее сочных - светлее.

Рецепт яблочного "Живчика" (facebook.com/groups/Консервація и заготовки на зиму)