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Приготовить яблочный "Живчик" дома - просто! Рецепт освежающего напитка

Рецепт яблочного "Живчика" (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас активно созревают всеми любимые яблоки. Из таких фруктов можно приготовить сок, который на вкус очень похож на "Живчик". Такой натуральный напиток даже полезен для маленьких детей.

Рецептом поделились на Facebook-странице "Консервация и заготовки на зиму" Марьяна Бляхарская.

Рецепт "Живчика" в домашних условиях

Список необходимых ингредиентов:

  • ведро яблок;
  • 600 г сахара;
  • 1 ч. л лимонной кислоты.

Для приготовления нужно нарезать пластинками ведро яблок. Отмечается, что очищать и вырезать середину с семенами не нужно. Просто отрезать червивое или испорченное.

Далее залить яблоки 1,5 ведра кипятка, накрыть крышкой и оставить на ночь. Их можно оставить и на дольше, но тогда нужно несколько раз яблоки перемешивать.

После этого яблоки необходимо выбрать, настой процедить и добавить к нему 600 г сахара и 1 ч. л лимонной кислоты. Довести до кипения и разлить в стерилизованные банки.

Всего получается примерно 12 литров "Живчика". Из сочных яблок напиток будет темнее, а из менее сочных - светлее.

Рецепт яблочного "Живчика" (facebook.com/groups/Консервація и заготовки на зиму)

Ранее мы писали о вкусных и оригинальных рецепты заготовок от итальянских поваров.

Также мы рассказывали, как просто можно законсервировать клубнику на зиму.

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