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Найпростіше печиво з начинкою, перед яким не встояти: рецепт від переможниці "МастерШеф"

Автор: Ольвія Агаркова

Смачне печиво до чаю - це завжди безпрограшний варіант на кожен день і при зустрічі гостей. Особливо цінно, якщо на приготування цих ласощів йде мінімум часу і фінансів.

Переможниця "МастерШеф10", шеф-кухар Яна Балог поділилася в Instagram рецептом найпростішого печива з фініками та горіхами, яке не залишить нікого байдужим.

Смачне печиво з фініками та арахісом

Печиво виходить смачним і апетитним (instagram.com/yana_baloh)

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 300 г борошна
  • 100 г рослинного молока (мигдальне, можна також звичайну воду)
  • 50 г кокосового масла (для додаткового смаку, якщо немає кокосового, можна замінити 100 г рослинного)
  • 50 г рослинної олії
  • 1 ч. л. розпушувача для тіста
  • щіпка солі
  • 0,5 ч. л. цукрозамінника
  • цедра лимона

Для начинки:

  • 100 г фініків
  • 100 г обсмаженого арахісу
  • 15-20 г какао
  • 2-3 ст. л. рослинного молока або води

Спосіб приготування:

  • З'єднати всі рідкі інгредієнти для тіста: рослинне молоко, кокосове масло, рослинну олію.
  • У рідку масу додати: сіль, цукрозамінник, цедру лимона, борошно і розпушувач для тіста.
  • Добре вимісити тісто і залишити на 15 хвилин. Тим часом зробити начинку.
  • Для начинки помістіть в блендер фініки, арахіс, какао і молоко або воду, ретельно перебийте.
  • Розкатайте тісто і сформуйте печиво. Форму вибирайте, яку заманеться, можете навіть зробити рогалики. Прикрашайте кунжутом, горіхами або кокосом.
  • Випікайте 25 хвилин при температурі 180 градусів.

Нагадаємо, що раніше учасник "МастерШеф" навчив готувати різотто за 20 хвилин.

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