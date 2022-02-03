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Простейшее печенье с начинкой, перед которым не устоять: рецепт от победительницы "МастерШеф"

Автор: Ольвия Агаркова

Вкусное печенье к чаю – это всегда беспроигрышный вариант на каждый день и при встрече гостей. Особенно ценно, если на приготовление этого лакомства уходит минимум времен и финансов.

Победительница "МастерШеф10", шеф-повар Яна Балог поделилась в Instagram рецептом простейшего печень с финиками и орехами, которое не оставит никого равнодушным.

Вкуснейшее печенье с финиками и арахисом

Печенье выходит вкусным и аппетитным (instagram.com/yana_baloh)

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 100 г растительного молока (миндальное, можно также обычную воду)
  • 50 г кокосового масла (для дополнительного вкуса, если нет кокосового, можно заменить 100 г растительного)
  • 50 г растительного масла
  • 1 ч.л. разрыхлителя для теста
  • щепотка соли
  • 0,5 ч.л. сахарозаменителя
  • цедра лимона

Для начинки:

  • 100 г фиников
  • 100 г обжаренного арахиса
  • 15-20 г какао
  • 2-3 ст. л. растительного молока или воды

Способ приготовления:

  • Соединить все жидкие ингредиенты для теста: растительное молоко, кокосовое масло, растительное масло.
  • В жидкую массу добавить: соль, сахарозаменитель, цедру лимона, муку и разрыхлитель для теста.
  • Хорошо вымесить тесто и оставить на 15 минут. Тем временем сделать начинку.
  • Для начинки поместите в блендер финики, арахис, какао и молоко или воду, тщательно перебейте.
  • Раскатайте тесто и сформируйте печень. Форму выбирайте, какую вздумается, можете даже сделать рогалики. Украшайте кунжутом, орехами или кокосом.
  • Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов.

Напомним, что ранее участник "МастерШеф" научил готовить ризотто за 20 минут.

Кстати, натуропат дала рецепт вкуснейшего зеленого смузи, который оздоровит организм.

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