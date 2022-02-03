Простейшее печенье с начинкой, перед которым не устоять: рецепт от победительницы "МастерШеф"
Вкусное печенье к чаю – это всегда беспроигрышный вариант на каждый день и при встрече гостей. Особенно ценно, если на приготовление этого лакомства уходит минимум времен и финансов.
Победительница "МастерШеф10", шеф-повар Яна Балог поделилась в Instagram рецептом простейшего печень с финиками и орехами, которое не оставит никого равнодушным.
Вкуснейшее печенье с финиками и арахисом
Печенье выходит вкусным и аппетитным (instagram.com/yana_baloh)
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 100 г растительного молока (миндальное, можно также обычную воду)
- 50 г кокосового масла (для дополнительного вкуса, если нет кокосового, можно заменить 100 г растительного)
- 50 г растительного масла
- 1 ч.л. разрыхлителя для теста
- щепотка соли
- 0,5 ч.л. сахарозаменителя
- цедра лимона
Для начинки:
- 100 г фиников
- 100 г обжаренного арахиса
- 15-20 г какао
- 2-3 ст. л. растительного молока или воды
Способ приготовления:
- Соединить все жидкие ингредиенты для теста: растительное молоко, кокосовое масло, растительное масло.
- В жидкую массу добавить: соль, сахарозаменитель, цедру лимона, муку и разрыхлитель для теста.
- Хорошо вымесить тесто и оставить на 15 минут. Тем временем сделать начинку.
- Для начинки поместите в блендер финики, арахис, какао и молоко или воду, тщательно перебейте.
- Раскатайте тесто и сформируйте печень. Форму выбирайте, какую вздумается, можете даже сделать рогалики. Украшайте кунжутом, орехами или кокосом.
- Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов.