ПЦУ спростувала міф про Чистий четвер: це забобон

Православна церква України розвінчала головний міф про Чистий четвер і те, що нібито в цей день потрібно вмитися до сходу сонця. Думку ПЦУ опублікувала на офіційній сторінці церкви в Facebook. Священики наголосили, що очищення цього дня стосується не обмивання тіла, а чистоти душі і очищення думок від негативу.

"Великий четвер - це пам'ять ще одної важливої події, коли Спаситель омив ноги Своїм учням, таким чином показавши нам приклад любові і смиренності. Знявши з Себе верхній одяг, підперезавшись рушником, налив у чашу води і почав омивати ноги учням і обтирати рушником", - нагадали в ПЦУ.

Господь, омив ноги апостолам, показав нам, що ми повинні дозволити Богу любити себе і прийняти Його любов, а з іншого - робити так, як Він і любити інших. Тому з давніх часів в цей день було прийнято вбиратися в храмах в пам'ять про приготування в Сіонській світлиці в Таємній вечері, приготування двома Його учнями великодньої вечері і спогад про обмивання ніг апостолам.

Саме звідси і пішла традиція прибирати будинок у Великий четвер і митися самому.

"Однак Чистий четвер стосується не стільки чистих вікон, дверей, підлоги ... скільки очищення нашого серця, душі. Цей день спонукає нас зрозуміти готовність іти за Христом, любити ближнього, служити їм, бути смиренними. Тому твердження про те, що в Чистий четвер потрібно обов'язково вмитися до сходу сонця, щоб "змити з себе гріхи і неприємності" - ніщо інше, як звичайний забобон", - розповіли в ПЦУ.

Як ми раніше писали, Чистий четвер: що не можна робити і як правильно митися.