ПЦУ опровергла миф о Чистом четверге: это суеверие

Православная церковь Украины развенчала главный миф о Чистом четверге и отом, что якобы в этот день нужно умыться до восхода солнца. Мнение ПЦУ опубликовала на официальной странице церкви в Facebook. Священники подчеркнули, что очищение этого дня касается не омовения тела, а чистоты души и очищения мыслей от негатива.

"Великий четверг - это память еще одного важного события, когда Спаситель омыл ноги Своим ученикам, таким образом показав нам пример любви и смирения. Сняв с Себя верхнюю одежду, подпоясавшись полотенцем, налил в чашу воды и начал омывать ноги Своим ученикам и обтирать полотенцем", - напомнили в ПЦУ.

Бог, омыв ноги апостолам, показал, что мы должны позволить Богу любить себя и принять Его любовь, а с другой - поступать так, как Он и любить других. Поэтому с давних времен в этот день было принято убираться в храмах в память о приготовлении в Сионской горнице в Тайной вечери, приготовления двумя Его учениками пасхальной вечери и о воспоминание омовения ног апостолам.

Именно отсюда и пошла традиция убирать дом в Великий четверг и мыться самому.

"Однако Чистый четверг касается не столько чистых окон, дверей, пола ... сколько очистки нашего сердца, души. Этот день побуждает нас понять готовность идти за Христом, любить ближних, служить им, быть смиренными. Поэтому утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца, чтобы "смыть с себя грехи и неприятности" - ничто иное, как обычное суеверие", - рассказали в ПЦУ.

Как мы ранее писали, Чистый четверг: что нельзя делать и как правильно мыться.