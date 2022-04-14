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Куля влучила прямо у серце: дивовижна історія порятунку 21-річного солдата ЗСУ

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Четвер 14 квітня 2022 17:11
Куля влучила прямо у серце: дивовижна історія порятунку 21-річного солдата ЗСУ Алла Мазур розповіла історію порятунку 21-річного воїна (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Українські лікарі столичної лікарні Феофанія зробили унікальну операцію, діставши кулю з серця молодого військового ЗСУ Володимира Гордієнка.

Цю дивовижну історію у єдиному марафоні новин розповіла ведуча ТСН.Тиждень на 1+1 Алла Мазур.

Історія порятунку українського військового

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир пішов на війну добровольцем. Ще на початку березня разом з двома двоюрідними братами заїхали в одне село у Київській області, де стояли російські війська.

Хлопців взяли в полон, через дев’ять годин допитів відпустили. Але не дали поїхати - одразу відкрили вогонь автоматними чергами по машині. Один з братів помер одразу. Володі вдалося вибратися з автівки та відповзти. Через мить машину розстріляли з гранатомета.

Хлопець почав тікати через ліс. Про те, що поранений, відчув не одразу.

"Через метрів триста зупинився і почав харкати кров’ю", - згадує він.

Куля влучила прямо у серце: дивовижна історія порятунку 21-річного солдата ЗСУ

Дві доби Володимир рухався лісом у напрямку Житомира і вийшов 5 березня у селище Нова Гута, звідки місцеві евакуювали його до Малинської лікарні.

Потім було ще два переїзди: спочатку хлопця доправили до Житомирської обласної лікарні, а далі у Київ.

Там йому зробили КТ і не повірили в те, що побачили на моніторі: куля калібру 5.45 прошила машину і пройшла в самісіньке серце зі спини, зламавши 12-те ребро.

Цивільні лікарі досі не зустрічали у своїй практиці такі поранення, тому дуже хвилювалися щодо перебігу операції.

Куля влучила прямо у серце: дивовижна історія порятунку 21-річного солдата ЗСУ

Але декілька ювелірних надрізів на пульсуючому серці - і куля успішно вилучена! Вже на наступний день Володимир зміг підвестися і стати на ноги.

"Декілька днів не вірив, що живий", - згадує солдат, якому через місяць після надскладної операції виповнився 21 рік.

На день народження більш за все юнак мріяв отримати від іншого двоюрідного брата, який захищає зараз Маріуполь, звістку, що той живий і здоровий.

"Він мені днями телефонував, казав, що тримаються. Але ж потрібно розуміти, що ресурси не безмежні", - говорить Володя.

За одного загиблого брата українські солдати вже помстилися - ті, хто брали в полон Володимира з побратимами, вже згоріли разом із технікою.

На згадку у хлопчини залишиться рубець на серці. Але лікарі запевняють, що після того, як рана загоїться, воно працюватиме як нове. Зараз Володимир збирається на тривалу реабілітацію.

Раніше ми писали, що 84-річний дідусь з прославленого відео з онучкою подолав 1000 км за кермом заради її порятунку.

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