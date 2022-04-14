Пуля попала прямо в сердце: удивительная история спасения 21-летнего солдата ВСУ

Эту удивительную историю в едином марафоне новостей рассказала ведущая ТСН.Тиждень на 1+1 Алла Мазур.

История спасения украинского военного

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир пошел на войну добровольцем. Еще в начале марта вместе с двумя двоюродными братьями заехали в одно село в Киевской области, где стояли российские войска.

Ребят взяли в плен, через девять часов допросов отпустили. Но не дали уехать - сразу открыли огонь автоматными очередями по машине. Один из братьев умер сразу. Володе удалось выбраться из машины и отползти. Через мгновение машину расстреляли из гранатомета.

Парень начал убегать через лес. О том, что ранен, почувствовал не сразу.

"Через метров триста остановился и начал харкать кровью", - вспоминает он.

Двое суток Владимир двигался по лесу в направлении Житомира и вышел 5 марта в поселок Новая Гута, откуда местные эвакуировали его в Малинскую больницу.

Потом было еще два переезда: сначала парня доставили в Житомирскую областную больницу, а дальше в Киев.

Там ему сделали КТ и не поверили в то, что увидели на мониторе: пуля калибра 5.45 прошила машину и прошла в самое сердце со спины, сломав 12-е ребро.

Гражданские врачи до сих пор не встречали в своей практике такие ранения, поэтому очень волновались по поводу хода операции.

Но несколько ювелирных надрезов на пульсирующем сердце - и пуля успешно удалена! Уже на следующий день Владимир смог встать и стать на ноги.

"Несколько дней не верил, что жив", - вспоминает солдат, которому через месяц после сложнейшей операции исполнился 21 год.

На день рождения более всего юноша мечтал получить от другого двоюродного брата, который защищает сейчас Мариуполь, известие, что тот жив и здоров.

"Он мне на днях звонил, говорил, что держатся. А ведь нужно понимать, что ресурсы не безграничны", - говорит Володя.

За одного погибшего брата украинские солдаты уже отомстили - те, кто брал в плен Владимира с побратимами, уже сгорели вместе с техникой.

На память у паренька останется рубец на сердце. Но врачи уверяют, что после того, как рана заживет, оно будет работать как новое. Сейчас Владимир собирается на длительную реабилитацию.